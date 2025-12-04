Bei einer sozialpolitischen Quizshow überzeugten die Expert:innen von SPD, Grünen und Linken. Machen Sie hier den Test, ob Sie den Populismus von Kanzler Merz widerlegen können.

Am Ende hatten alle gewonnen – volle Punktzahl für alle vier Teams beim sozialpolitischen Quiz vergangenen Dienstagabend in der Hamburger Hochschule für Angewandte Wissenschaften! Aber so richtig freuen mochte sich trotzdem niemand, denn die erratenen Antworten waren allesamt deprimierend: Wie wenig Geld für Essen einem Kind im Bürgergeldbezug zusteht, wie hoch die Verluste der Allgemeinheit durch Steuerhinterziehung jedes Jahr sind – da kam bei aller Kurzweiligkeit nur verhaltene Stimmung auf.

Eingeladen zum Quiz unter dem Motto „Wer erzählt denn so was?“ hatte das Bündnis „Hamburg traut sich was“ gemeinsam mit Hinz&Kunzt. Das Ziel des Abends: Den populistischen Debatten über Bürgergeldbeziehende und Co. ein paar Fakten entgegenzusetzen.

Hätten Sie es gewusst?

Hier können Sie sich selbst die Fragen des Abends beantworten:



Wer erzählt denn sowas? 1 / 9 "Und das muss korrigiert werden, weil es nämlich die Fleißigen in diesem Land auch im Gerechtigkeitsempfinden stört", sagt Lars Klingbeil als Begründung für die geplanten Änderungen beim Bürgergeld und meint damit auch erheblich verschärfte Sanktionen. Aber wieviele der 5,47 Millionen Menschen, die Bürgergeld beziehen, sind tatsächlich arbeitslos? 33 Prozent 43 Prozent 53 Prozent Von 5,47 Millionen Menschen, die Bürgergeld beziehen, sind etwa 3,9 Millionen erwerbsfähig, das heißt sie sind mindestens 15 Jahre alt und gesundheitlich dazu in der Lage, einer Beschäftigung nachzugehen. Von den 3,9 Millionen Erwebsfähigen sind 1,7 Millionen tatsächlich arbeitslos. Die anderen arbeiten, absolvieren eine Ausbildung oder gehen zur Schule, erziehen Kinder oder pflegen Angehörige oder befinden sich in einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme. 2 / 9 "Wir können uns dieses System nicht mehr leisten. [...] So wie es jetzt ist, insbesondere im sogenannten Bürgergeld, kann es nicht bleiben und wird es nicht bleiben." Das sagt Friedrich Merz. Aber wie hoch ist eigentlich der Anteil des Bürgergelds an allen Sozialausgaben? 4,1 Prozent 14 Prozent 41 Prozent 3 / 9 "Hilft man am besten dadurch, dass man den Eltern mehr Geld aufs Konto überweist? Oder ist nicht [...] diskussionswürdig, in die Sprachförderung, Integration, Beschäftigungsfähigkeit der Eltern zu investieren?", fragte Christian Lindner (FDP) zur 2023 geplanten Kindergrundsicherung. Wieviel Geld steht aktuell einem zehnjährigen Schulkind pro Tag im Bürgergeld für Ernährung zu? 11,28 Euro 7,42 Euro 5,03 Euro 2023 forderte das Deutsche Kinderhilfswerk mindestens 8 Euro täglich für eine gesunde Ernährung von Kindern. Das entspräche heute 8,96 Euro täglich. 4 / 9 "Sie haben heute teilweise bis zu 20 Euro pro Quadratmeter, die Sie vom Sozialamt oder der Bundesagentur bekommen für Miete", sagte Friedrich Merz (CDU) und begründete damit die Notwendigkeit von Reformen im Bürgergeld. Wie viele Menschen in Hamburg zahlten 2023 aus ihrem Regelsatz drauf, weil das Jobcenter die Miete zu hoch fand? 117 1170 11.700 5 / 9 "Das Signal ist klar: Wir helfen auf dem Weg in Arbeit, aber dafür muss man mitmachen. Alles andere ist unfair gegenüber denjenigen, die jeden Morgen aufstehen", sagte Bärbel Bas (SPD) und kündigte damit schärfere Sanktionen im Bürgergeld an. Wie viele Privatiers können in Deutschland allein von ihren Dividenen leben und müssen gar nicht aufstehen, um Geld zu verdienen? 57.000 872.000 1.248.000 6 / 9 Wie viele Menschen beantragen die Ihnen eigentlich zusehenden Sozialleistungen nicht, zum Beispiel weil Sie mit der Beantragung überfordert sind oder weil Sie sich aufgrund der politischen Debatten schämen? ca. 15 Prozent der Anspruchsberechtigten ca. 25 Prozent ca. 50 Prozent Es gibt diverse Studien, die von einer Nichtinanspruchnahme einzelner Sozialleistungen zwischen 33 Prozent und 88 Prozent ausgehen. Vereinfachend haben wir 50 Prozent daraus gemacht. 7 / 9 "Migrationspolitische Erwägungen, Anreize für Wanderungsbewegungen durch ein im internationalen Vergleich eventuell hohes Leistungsniveau zu vermeiden, können von vornherein kein Absenken des Leistungsstandards unter das physische und soziokulturelle Existenzminimum rechtfertigen. Die [...] Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren", urteilte 2022 das Bundesverfassungsgericht. Wie hoch sind die Grundleistungen zum Lebensunterhalt für eine alleinstehende erwachsene Person im Asylbewerberleistungsgesetz? 341 Euro 441 Euro 541 Euro Im Bürgergeld oder der Grundsicherung betragen diese Leistungen 563 Euro. 8 / 9 Die Statistik legt nahe, dass eine sechsstellige Zahl von Personen grundsätzlich nicht bereit ist, eine Arbeit anzunehmen", sagt Carsten Linnemann (CDU). Wie viele Sanktionen wegen Ablehnung einer Arbeit, Weiterbildung oder Eingliederungsmaßnahme gab es 2024? 234.000 2.340 23.400 Die Jobcenter sprachen 2024 23.400 Sanktionen aus den genannten Gründen aus. Es ist möglich, dass Betroffenen mehrere Sanktionen auferlegt wurden. 9 / 9 "Wenn wir uns nicht mehr trauen, in einem Transfersystem, das in die falsche Richtung läuft, zehn Prozent einzusparen, dann versagen wir vor dieser Aufgabe." Das sagt Friedrich Merz und kündigt damit Einschnitte in Höhe von 5 Milliarden Euro beim Bürgergeld an. Aber wie hoch sind eigentlich die Verluste durch Steuerhinterziehungen pro Jahr? 50 Milliarden Euro 200 Milliarden Euro 300 Milliarden Euro Der tatsächliche Betrag kann nur geschätzt werden. Seit vielen Jahren gehen diverse Schätzungen von etwa 100 Milliarden Euro aus. Im September 2025 beziffert der Vorstand der Deutschen Steuergewerkschaft, Florian Köbler, den jährlichen Schaden durch Steuerhinterziehung sogar auf 200 Milliarden Euro, Dein Ergebnis ist Die durchschnittliche Punktzahl beträgt 48% 0% Quiz neu starten

Den Fragen des Moderators stellten sich die sozialpolitischen Sprecher:innen von drei Bürgerschafsfraktionen. Für die SPD stieg Baris Önes in den Ring, für die Grünen Kathrin Warnecke. Die Linksfraktion schickte ihre Sozialpolitikerin Olga Fritzsche. Frei blieb der Platz der CDU – stattdessen sprang der Sozialarbeiter Christian Gatermann ein.

Unterstützung erhielten die Spieler:innen von der „Sanktionsfrei“-Expertin Christine Höltmann, der Sozialrechtsprofessorin Kirsten Wiese, dem Diakonie-Armutsexperten Paul Grabbe und dem Sozialarbeiter Christian Schulze.