Bei einer sozialpolitischen Quizshow überzeugten die Expert:innen von SPD, Grünen und Linken. Machen Sie hier den Test, ob Sie den Populismus von Kanzler Merz widerlegen können.
Am Ende hatten alle gewonnen – volle Punktzahl für alle vier Teams beim sozialpolitischen Quiz vergangenen Dienstagabend in der Hamburger Hochschule für Angewandte Wissenschaften! Aber so richtig freuen mochte sich trotzdem niemand, denn die erratenen Antworten waren allesamt deprimierend: Wie wenig Geld für Essen einem Kind im Bürgergeldbezug zusteht, wie hoch die Verluste der Allgemeinheit durch Steuerhinterziehung jedes Jahr sind – da kam bei aller Kurzweiligkeit nur verhaltene Stimmung auf.
Eingeladen zum Quiz unter dem Motto „Wer erzählt denn so was?“ hatte das Bündnis „Hamburg traut sich was“ gemeinsam mit Hinz&Kunzt. Das Ziel des Abends: Den populistischen Debatten über Bürgergeldbeziehende und Co. ein paar Fakten entgegenzusetzen.
Hätten Sie es gewusst?
Hier können Sie sich selbst die Fragen des Abends beantworten:
Den Fragen des Moderators stellten sich die sozialpolitischen Sprecher:innen von drei Bürgerschafsfraktionen. Für die SPD stieg Baris Önes in den Ring, für die Grünen Kathrin Warnecke. Die Linksfraktion schickte ihre Sozialpolitikerin Olga Fritzsche. Frei blieb der Platz der CDU – stattdessen sprang der Sozialarbeiter Christian Gatermann ein.
Unterstützung erhielten die Spieler:innen von der „Sanktionsfrei“-Expertin Christine Höltmann, der Sozialrechtsprofessorin Kirsten Wiese, dem Diakonie-Armutsexperten Paul Grabbe und dem Sozialarbeiter Christian Schulze.