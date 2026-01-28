Hamburgs Stadtjäger

Im Fadenkreuz

· Aus Ausgabe 396 · von Maja Schirrle
Gemeinsam mit seinen beiden Hunden hat Sven Walther Wildtiere in der Großstadt im Blick. Foto: Dmitrij Leltschuk
Gemeinsam mit seinen beiden Hunden hat Sven Walther Wildtiere in der Großstadt im Blick. Foto: Dmitrij Leltschuk
Gemeinsam mit seinen beiden Hunden hat Sven Walther Wildtiere in der Großstadt im Blick. Foto: Dmitrij Leltschuk

Auch in einer Großstadt wie Hamburg leben Wildtiere. Der Stadtjäger ist zur Stelle, wenn Mensch und Tier aufeinandertreffen.

Er atmet tief durch die Nase ein und sucht in der Luft nach ihrem Geruch. Er riecht feuchtes Laub, Regen, Tannennadeln, doch der würzige Geruch nach Maggi bleibt aus. „Gerade sind sie nicht hier“, sagt Sven Walther, 58. Mit „sie“ meint er die Rotte Wildschweine, die im Wald rund um das verlassene Haus lebt. Mal sind sie in Fünfer-, mal in Zehnergruppen unterwegs, doch ihre Zahl kann sich innerhalb eines Jahres verdreifachen und damit auch die Schäden, die sie anrichten. Vor der Terrasse haben sie tiefe Kuhlen gegraben, die sich mit Regenwasser füllen. An den Glasscheiben kleben Abdrücke ihrer Nasen.

Wenn Sven Walther hierherkommt, dann oft mit Gewehr über der Schulter. Er blickt sich um, horcht. Seine Hunde schnüffeln in Gebüschen und am Boden, aber keiner schlägt an. Ob die Wildschweine das Haus gerade meiden? Das letzte Mal, als er hier war, hatte er sie aufgeschreckt. Die ganze Rotte war den Hang runtergestürmt und weg. Wildschweine sind sehr schlau. Verlieren sie das Vertrauen in einen Ort, lassen sie sich wochenlang nicht blicken. Nur allmählich kehren sie zurück. Halten ihre Nasen in den Wind und schnuppern, ob es nach Mensch riecht. Wenn sie Walther begegnen, bleibt in der Regel eines von ihnen auf der Strecke. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sie gerade nicht hier sind.

Seit fünf Jahren ist Sven Walther ehrenamtlicher Stadtjäger. Der Begriff...


Jetzt online kaufen und Hinz&Kunzt unterstützen!

Diese Ausgabe für 2,80 € online kaufen und lesen.

Dauerhafter Zugriff auf alle Artikel dieser Ausgabe.

Ausgewählte Texte vorlesen lassen.

Kleiner Kauf, riesige Wirkung: Mit dem Kauf unterstützen Sie auch ein soziales Projekt.

Ausgabe kaufen ➔ *

*

Die aktuellsten drei Ausgaben sind nur außerhalb unseres Verkaufsgebiets online erhältlich. Mehr Infos.

Abo abschließen ➔

Schon gekauft? Zum Login.

Verkaufsplatzkarte

An diesen Standorten können Sie unsere Hinz&Kunzt-Verkäufer:innen antreffen:

Artikel aus der Ausgabe:
Ausgabe 396

Armes Amerika

Ausgabe: 396 - Februar 2026

Wohlstand für alle? Den Obdachlosen in den USA geht es seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump schlechter als je zuvor. Und: Etliche Menschen können dort trotz Vollzeitbeschäftigung keine Wohnung mieten. Außerdem: Satiriker Nico Semsrott erzählt im Interview, wie er die deutsche Demokratie retten will.

Ausgabe ansehen
Autor:in
Allgemeiner Avatar
Maja Schirrle
Jahrgang 1999. Schreibt über Außenseiter und Unterschätzte.

Weitere Artikel zum Thema

Tiere, Wald