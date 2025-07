Birgit Laenger ist das einzige Hinz&Kunzt-Freundeskreismitglied in Italien. Ihre innige Zuneigung entdeckte sie allerdings erst nach dem Wegzug aus Hamburg in die Lombardei …

Was sie an Hamburg am meisten vermisse? Da muss Birgit Laenger keine Sekunde überlegen: „Die Elbe“, entfährt es ihr sehnsuchtsvoll. Während der jährlichen Besuche in der alten Heimat sage selbst ihr Mann Ugo immer: „Es ist so schön, lass uns doch hierherziehen!“ Aber nur halb im Ernst sei das gemeint, denn sie haben es ja gut dort, wo sie seit 2006 gemeinsam leben – im norditalienischen 17.000-Einwohner:innen-Städtchen Lonato del Garda, nur vier Kilometer entfernt vom berühmten See und genau wie Hamburg auf dem 10. Längengrad gelegen. Das Schönste dort? „Unser Garten“, kommt es ebenfalls ohne zu zögern.

Die gebürtige Hamburgerin Birgit Laenger ist das einzige unserer mehr als 3000 Freundeskreis-Mitglieder, das in Italien lebt. Grund genug, mal via Telefon nachzuforschen, wie sich ein solches Engagement über 1200 Kilometer Entfernung erklären lässt. Und auch, wie sich das soziale Leben in der Lombardei von jenem in Poppenbüttel unterscheidet, wo die heute 60-Jährige aufwuchs und später wieder wohnte, bis es sie der Liebe wegen jenseits der Alpen verschlug.