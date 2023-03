Soziale Bewegungen : Frauen auf den Barrikaden

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Welche Rolle spielten Frauen in sozialen Revolutionen? Ein Gespräch mit der Philosophin Eva von Redecker anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März – auch darüber, was heutige Protestbewegungen aus der Geschichte lernen können.

Hinz&Kunzt: Große Proteste der vergangenen Jahre wurden von Frauen angetrieben, in Belarus, im Iran, die Klima­bewegung: Was sagt das über unsere Gegenwart aus?

Eva von Redecker: Zunächst sagt das aus, dass wir Geschichte aus patriarchalen Geschichtsbüchern gelernt ­haben. So ungewöhnlich ist das nämlich nicht. Zum ­Beispiel waren bei der französischen und der russischen Revolution viele Frauen präsent und haben das Geschehen stark mitgestaltet. Nur kippt dieses Bild in der Überlieferung meist zu einem Bild weniger männlicher Helden. Aber ich glaube schon, dass aktuell etwas Besonderes passiert: Viele Fragen der Sorge um das Leben bündeln sich in diesen Protesten. Und darin kann eine Perspektive, die aus der ­traditionell weiblich geprägten Arbeit kommt, besonders weitreichend oder auch leitend sein.

In Ihrem Buch „Revolution für das Leben“ beschreiben Sie das Leben als zentrales Motiv heutiger Proteste. Was meinen Sie damit?