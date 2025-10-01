Fotos zeigen Arbeiter des Meeres

Ihre Arbeit ist vom Aussterben bedroht

· von Marc Peschke
Ein riesiges rostiges Schiff lieft trocken davor waten Männer durch knietiefes Wasser
Ein riesiges rostiges Schiff lieft trocken davor waten Männer durch knietiefes Wasser
1992: Arbeiter der weltgrößten Abwrackwerft im indischen Alang holen eine Schleppleine von einem russischen Passagierschiff. Foto: Rolf Nobel
Hinz&Kunzt Randnotizen

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche:

Abmeldung via Link in der Fußzeile der Mails. Infos zum Datenschutz.

Rolf Nobel hat über Jahre Seetangsammler, Krabbenﬁscher, Leuchtturmwärter und andere „Arbeiter des Meeres“ fotografiert. In einem gleichnamigen Buch zeigt er nun seine Bilder von Menschen aus vier Kontinenten, deren Lebensgrundlage immer mehr in Gefahr gerät.

Hinz&Kunzt: Rolf Nobel, das Meer fasziniert Sie seit Anbeginn Ihrer Arbeit. Warum?

Rolf Nobel: Ich bin in Hamburg aufgewachsen, und mein Vater hatte eine Zeit lang im Hafen als Schauermann Stückgut entladen. Davon hat er mir immer erzählt und bunte Streichholzschachteln mitgebracht, die er den Matrosen abgeschnackt hatte. Das hat in mir Fernweh erzeugt. Später, als Fotostudent und Fotograf, konnte ich diese Sehnsüchte nach fremden Orten befriedigen. Beruflich war ich danach in knapp 50 Ländern.


Zum Weiterlesen auf die Straße

Die Hinz&Kunzt-Verkäufer:innen sind das Herz unseres Projektes. Um Texte aus der aktuellen Ausgabe zu lesen, kaufen Sie bitte ein Magazin bei ihnen – erhältlich auf Hamburgs Straßen. Auswärtige können ein Print-Abo abschließen.

Verkaufsplatzkarte

An diesen Standorten können Sie unsere Hinz&Kunzt-Verkäufer:innen antreffen:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Mapbox. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen
Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren
Artikel aus der Ausgabe:
Ausgabe 392

Schwerpunkt: Kriminalität

Ausgabe: 392 - Oktober 2025

Was Armut mit Kriminalität zu tun hat und wie ein Ex-Knacki Jugendliche vor dem Gefängnis bewahrt. Außerdem: Gemälde von Harburgs „Stadtmaler“ und Fotos von den „Arbeitern des Meeres“.

Ausgabe ansehen
Autor:in
Allgemeiner Avatar
Marc Peschke
Kunsthistoriker, Texter & Fotokünstler in Hamburg

Weitere Artikel zum Thema

Arbeit, Fotografie, Meer