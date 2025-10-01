Rolf Nobel hat über Jahre Seetangsammler, Krabbenﬁscher, Leuchtturmwärter und andere „Arbeiter des Meeres“ fotografiert. In einem gleichnamigen Buch zeigt er nun seine Bilder von Menschen aus vier Kontinenten, deren Lebensgrundlage immer mehr in Gefahr gerät.

Hinz&Kunzt: Rolf Nobel, das Meer fasziniert Sie seit Anbeginn Ihrer Arbeit. Warum? Rolf Nobel: Ich bin in Hamburg aufgewachsen, und mein Vater hatte eine Zeit lang im Hafen als Schauermann Stückgut entladen. Davon hat er mir immer erzählt und bunte Streichholzschachteln mitgebracht, die er den Matrosen abgeschnackt hatte. Das hat in mir Fernweh erzeugt. Später, als Fotostudent und Fotograf, konnte ich diese Sehnsüchte nach fremden Orten befriedigen. Beruflich war ich danach in knapp 50 Ländern.