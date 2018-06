Versuchtes Tötungsdelikt : Fotofahndung nach Tritten gegen Obdachlosen

Die Obachlosen Maggy, Asen und Sascha berichten in der Juni-Ausgabe von Hinz&Kunzt, was die Gewalt auf der Straße für ihren Alltag bedeutet. Die Experten Andreas Zick und Daniela Pollich erklären ausführlich, wieso Obdachlose Opfer von Gewalttaten werden – und wieso es auch unter Obdachlosen so viel Gewalt gibt.