Aus dem Hinz&Kunzt-Haus : Ein Weihnachtsbaum für die eigenen vier Wände

Vorweihnachtliche Stimmung im Hinz&Kunzt-Haus: Wir waren mit einigen Bewohnern Christbaumschlagen.

Am Ende geht es ganz schnell. Markus und Jens halten den Baum zur Seite, Dorel legt die Säge an. Wenige Schnitte später ist die gut zwei Meter hohe Tanne von ihren Wurzeln getrennt. Eine knappe halbe Stunde zuvor sind Marian, Jens, Markus und Dorel durch die Felder der Familie Rosenau gelaufen, die bei Trittau, kurz vor den Toren Hamburgs, Nadelbäume züchtet. Das Objekt der Begierde: ein Weihnachtsbaum für den Hinz&Kunzt-Vertriebsraum – und für alle, die wollen, auch einer für die eigene Wohnung. Alle vier Männer sind ehemals Obdach- oder Wohnungslose und leben seit etwas mehr als einem Jahr im Hinz&Kunzt-Haus in St. Georg – wo sie nun endlich Weihnachten in den eigenen vier Wänden feiern können.