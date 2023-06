Interview mit dem Soziologen Sighard Neckel : „Der ökologische Umbau ist kein Zuckerschlecken“

Wirksamer Klimaschutz ist ohne Umverteilung nicht möglich, meint der Soziologe Sighard Neckel im Hinz&Kunzt-Interview. Wie kann der Umbau der Gesellschaft gelingen?

Hinz&Kunzt: Herr Neckel, vergangenen Sommer sind laut Weltgesundheitsorganisation WHO in Europa mindestens 15.000 Menschen an den Folgen von Hitze gestorben. In dicht bebauten Vierteln und schlecht isolierten Wohnungen, in denen häufig Menschen mit wenig Geld leben, staut sich heiße Luft besonders. Wie müssen sich Städte wie Hamburg verändern, um alle Bewohner:innen vor Hitze zu schützen?