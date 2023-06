Spenden für Obdachlose : Der Hamburger Gabenzaun hört auf – vorerst

Der Gabenzaun am Heidi-Kabel-Platz muss wegen Bauarbeiten vorerst seinen Betrieb einstellen. Nach einer Pause soll es an anderer Stelle weitergehen.

Kein Essen, keine Kleidung: Seit Ende Mai informieren Aushänge am “Hamburger Gabenzaun” auf dem Heidi-Kabel-Platz am Hauptbahnhof darüber, dass der Verein sein Engagement für obdachlose und arme Menschen vorerst eingestellt hat.

Grund dafür sind umfangreiche Bauarbeiten am Hauptbahnhof. Das bestätigt eine Sprecherin des Bezirksamts Mitte auf Anfrage von Hinz&Kunzt. Seit November habe es mit dem Verein Gespräche über Alternativen gegeben. Das Bezirksamt habe zwei Vorschläge für einen neuen Standort gemacht, der Verein habe diese jedoch als „nicht passend“ erachtet.

Obwohl der Verein seine „Zaunzeiten” am Hauptbahnhof eingestellt hat, besteht er weiter. Die ehrenamtlichen Mitglieder möchten die Pause nutzen, um intensiv an neuen Ideen und Alternativen zu arbeiten. Sie wollen anschließend an einem neuen, zentralen Ort einen Neustart wagen.

Sechs Jahre lang gab es den Gabenzaun am Hamburger Hauptbahnhof. Verpackte Spenden für obdach- und wohnungslose Menschen konnten hier unabhängig von Öffnungszeiten an den Zaun gehängt und von Bedürftigen abgenommen werden. Kleidung, Isomatten und verschlossene Hygieneartikel baumelten in durchsichtigen Tüten am Zaun. Der Verein hinter dem Projekt verteilte zudem regelmäßig Sach- und Essensspenden.