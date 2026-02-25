Kunst mit Suchtkranken

Fantasien gegen Vorurteile

· Aus Ausgabe 397 · von Simone Deckner
Ein Mann mit grauer Kappe und dunkler steht vor einem bunten Zaun
Daniel Hopp vor dem Drob Inn. Der Künstler will mit Vorurteilen gegenüber Suchtkranken und Obdachlosen aufräumen. Foto: Mauricio Bustamante

Daniel Hopp hat sich mit suchtkranken und obdachlosen Menschen zusammengetan. Im Kunsthaus kontern sie Klischees mit Fiktion und Fantasie – das hat dem Künstler einst selbst aus der Sucht geholfen.

Eine Frau umarmt ein Mädchen und einen Jungen auf einer Bühne, streicht ihnen zärtlich übers Haar, drückt sie eng an sich – und stimmt ein bekanntes Kinderlied an: „Babyshark, düp düdüdüdüdüp, Babyshark düp düdüdüdüdüp!“ Die Kinder singen mit, lachen. Die Frau lacht auch, dabei laufen ihr Tränen übers Gesicht. Die kurze Szene stammt aus der mehrteiligen Filminstallation „Fictional Healing“ des Künstlers Daniel Hopp, der ab Ende März im Kunsthaus ausstellt. Im Zentrum stehen Menschen, die suchtkrank und obdachlos sind. Jene Menschen, die oftmals kollektiv nur noch als „Junkies“ oder „Penner“ wahrgenommen werden, nicht mehr als das, was sie sind: individuelle Persönlichkeiten mit Hoffnungen, Träumen und Ängsten.

Der 42-Jährige ist zu ihnen auf die Straße gegangen, hat in Berlin, Mün...


Artikel aus der Ausgabe:

Unbequemer Feminismus

Ausgabe: 397 - März 2026

Wie Frauen gegen Diskriminierung kämpfen und wo obdachlose Frauen Schutz finden. Außerdem: Wie Klimapolitik sozial gerecht wird und was Marc-Uwe Kling über politische Kunst denkt.

Ausgabe ansehen
Autor:in
Simone Deckner
Simone Deckner
Simone Deckner ist freie Journalistin mit den Schwerpunkten Kultur, Gesellschaft und Soziales. Seit 2011 arbeitet sie bei Hinz&Kunzt: sowohl online als auch fürs Heft.

