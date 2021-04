Obdachlose : Coronafälle im Winternotprogramm

In einer Notunterkunft in Hammerbrook haben sich sechs Obdachlose mit dem Coronavirus infiziert. Die Erkrankten kamen in Quarantäne. Das Ergebnis anberaumter Massentests steht aus.

Am gestrigen Donnerstag wurden nach Schnelltests unter den etwa 200 Gästen der Unterkunft Friesenstraße sechs Coronainfektionen entdeckt. Die Erkrankten habe man umgehend in eine Quarantänestation verlegt, so eine Sprecherin der Sozialbehörde. Ob sich weitere Menschen infiziert haben, sollen jetzt Massentests unter den übrigen Obdachlosen und dem Personal der Friesenstraße zeigen. Mit einem Ergebnis rechnet die Behörde am Wochenende.

Seit Wochen werden immer wieder vereinzelt Infektionen im Winternotprogramm festgestellt. Ein größerer Ausbruch wurde bisher aber nicht bekannt. Die Behörde führt dies zurück auf „umfangreiche Hygienemaßnahmen” und “gesonderte Quarantänestandorte“ sowie regelmäßigen Testungen. Mehr als einen Monat bevor die Stadt allen Bürger*innen kostenlose Schnelltests angeboten hatte, konnten sich Obdachlose bereits im Winternotprogramm testen lassen. Zwischenzeitlich nutzte etwa jeder vierte Gast das Angebot.