Unbekannte Täter haben vergangene Woche einen Brandanschlag auf das Abrigado in Harburg verübt. Die Mitarbeitenden der Drogenhilfeeinrichtung sind geschockt.

Um 4.15 Uhr am 4. November wurde eine Polizeistreife auf einen Brandanschlag auf den Drogenkonsumraum Abrigado in Harburg aufmerksam gemacht. Vier bis fünf Zeugen hatten beobachtet, wie sich zwei dunkel gekleidete Personen der Einrichtung genähert und anschließend mit brennbarer Flüssigkeit gefüllte Flaschen gegen das Gebäude geworfen hätten, teilt die Polizei gegenüber Hinz&Kunzt mit.

Die maskierten Täter seien in Richtung der angrenzenden Parkanlage geflüchtet, so die Polizei weiter. Die Einsatzkräfte stellten leichte Rußschäden an der Fassade des Abrigado fest und sicherten zerbrochene Glasflaschen als Beweismittel.

Zu einem Brand kam es zum Glück nicht, sagt Oliver Anders. Der Sozialarbeiter des Abrigados erzählt gegenüber Hinz&Kunzt, dass sich einige obdachlose Nutzer:innen nicht nur während der Öffnungszeiten, sondern auch nachts bei der Einrichtung zum Schlafen aufhielten. „Die Täter haben in Kauf genommen, dass nicht nur das Gebäude beschädigt wird, sondern auch diese Menschen verletzt werden“, sagt Anders.

Derzeit machten sich die Mitarbeitenden vor allem Gedanken darüber, wie sie die Sicherheit der obdachlosen Gäste gewährleisten könnten. Zu den Tätern fehlt bislang jede Spur. Das Landeskriminalamt für Branddelikte leitet die weiteren Ermittlungen.