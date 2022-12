Traglufthalle in Friedrichshain : Brand in Berliner Obdachlosenunterkunft

In Berlin-Friedrichshain brach am Montagmorgen ein Feuer in einer Unterkunft für Obdachlose aus. Die Feuerwehr evakuierte rund 100 Personen, verletzt wurde niemand.

Am Montagmorgen gegen sieben Uhr rückte die Berliner Feuerwehr zu einem Einsatz nach Berlin-Friedrichshain aus. In einer Unterkunft für Obdachlose war der Ausbruch eines Feuers gemeldet worden. Die Feuerwehr konnte 117 Menschen aus der Traglufthalle evakuieren, nach Aussage eines Sprechers der Berliner Feuerwehr sei niemand verletzt worden.

Bisher ist bekannt, dass wohl ein elektrischer Zubringer gebrannt und das Dach der Halle daher abgesackt sei, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag gegenüber Hinz&Kunzt. Bei dem großen Zelt am Containerbahnhof handelt es sich um eine ganzjährige Notunterkunft der Berliner Stadtmission für obdachlose Männer und Frauen. Schon in der vergangenen Woche hatten Medien über den Einsturz der Decke des Zeltes berichtet. Auch hier soll niemand verletzt worden sein.