In den ersten 14 Tagen dieses Jahres sind in Hamburg bereits 11 Obdachlose gestorben. Setzt sich dieser Trend fort, wäre es ein dramatischer Anstieg.

Das neue Jahr beginnt mit einer tragischen Häufung von Todesfällen: Von Neujahr bis zum 14. Januar sind in Hamburg nach Angaben der Polizei fünf Menschen ohne festen Wohnsitz im Krankenhaus oder einer städtischen Notunterkunft gestorben. Sechs weitere Obdachlose wurden im Freien tot gefunden. Einen der Toten entdeckten zum Wochenbeginn Sozialarbeiter:innen der Diakonie in seinem verschneiten Zelt. Ein weiterer Obdachloser starb in der Vorwoche möglicherweise aufgrund der Kälte. Bei allen weiteren Sterbefällen gibt es keine Informationen dazu, ob Unterkühlung ein Grund für den Tod war.

Die plötzliche Häufung der Todesfälle ist ungewöhnlich und alarmierend. In den Vorjahren berichtete der Senat auf Nachfrage in der Regel nie mehr als jährlich 70 Todesfälle von Obdachlosen. Rechnet man die Zahl aus den ersten beiden Januarwochen auf das Jahr hoch, käme man auf mehr als 260. So schlimm wird es hoffentlich nicht kommen. Fest steht aber auch: Die Gesundheit der Menschen auf Hamburgs Straßen hat sich in den vergangenen Jahren dramatisch verschlechtert.

Hamburger Obdachlose sterben immer früher

Während bei einer Obdachlosen-Befragungen 2018 noch rund 40 Prozent der Menschen auf der Straße ihren Gesundheitszustand nach eigener Einschätzung als schlecht einschätzten, sagt laut einer jetzt zwei Jahre alten Erhebung der Stadt mehr als jede:r zweite Obdachlose, dass es ihm oder ihr schlecht geht.

Und die Obdachlosen sterben offenbar auch immer früher. Gerade einmal ein Viertel aller rund 4000 Obdachlosen in Hamburg ist älter als 50 Jahre. Zum Vergleich: In Deutschland ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung über 50 Jahre alt. Auf Hamburgs Straßen stirbt man hingegen im Schnitt mit 49 Jahren. Diese Zahl wurde 2018 am Institut für Rechtsmedizin ermittelt. Und auch in diesem Punkt scheint sich die Lage zuzuspitzen: Die in diesem Jahr verstorbenen Obdachlosen wurden im Schnitt nur noch 45,5 Jahre alt.