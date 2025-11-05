Zwei Drittel der Obdachlosen in Hamburg sagen, dass sie krank sind. Das geht aus einer jetzt veröffentlichen Studie hervor. Hinz&Kunzt fordert die Stadt auf, ihre Hilfsangebote auszubauen.

Die Gesundheit der Menschen auf Hamburgs Straßen hat sich in den vergangenen Jahren dramatisch verschlechtert. Während in vorangegangenen Obdachlosen-Befragungen rund 40 Prozent der Menschen ihren Gesundheitszustand nach eigener Einschätzung als schlecht einschätzten, sagt inzwischen mehr als jede:r zweite Obdachlose, dass es ihm oder ihr schlecht geht. Nur ein Drittel der befragten Obdachlosen gab an, nicht krank zu sein.

Hintergrund der nun veröffentlichten Studie: Im Februar 2024 wurden Obdachlose auch in Hamburg für die Wohnungslosenberichterstattung des Bundes befragt. Die Sozialbehörde hatte diese Ergebung mit einer Befragung zum Gesundheitszustand ergänzt, deren Auswertung der Senat monatelang unter Verschluss hielt.

„Die Stadt muss dringend ihre Angebote ausweiten und Obdachlosen mehr passende Hilfe zukommen lassen“, fordert Hinz&Kunzt-Geschäftsführer Jörn Sturm angesichts der Befragungsergebnisse. „Die Verelendung auf Hamburgs Straßen darf nicht weiter zunehmen.“

Auch Andreas Grutzeck, sozialpolitischer Sprecher der Hamburger CDU-Bürgerschaftsfraktion zeigt sich alarmiert: „Hamburg schafft es nicht, Betroffene wirksam in die Regelversorgung zu integrieren. Vor allem EU-Zugewanderte bleiben weiterhin ausgeschlossen, und das trotz jahrelanger Ankündigungen, hier Abhilfe zu schaffen.“

Obdachlose beklagen fehlende Unterstützung

Die Zahl der Obdachlosen ist zuletzt deutlich angestiegen: Hatte die Stadt Hamburg 2018 noch 1910 Menschen auf Hamburg Straßen erfasst, waren es vergangenes Jahr bereits 3787. Besonders erschreckend: Mehr als 2000 Betroffene gaben an, dass sie nach einer Krankenhausbehandlung, einem Aufenthalt im Frauenhaus oder einer Inhaftierung keine Hilfe bei der Suche nach einer Unterkunft erhalten haben.

Untätig war der Senat nicht: Vergangenes Jahr hat die Stadt in Niendorf ein Wohnheim für bis zu 118 kranke oder pflegebedürftige Obdachlose eröffnet, nicht weit entfernt bietet eine alte Villa sogenanntes Übergangswohnen für bis zu 16 weitere Menschen. Und in einem ehemaligen Bürogebäude in der Friesenstraße dürfen besonders kranke Obdachlose seit einiger Zeit Tag und Nacht aufhalten. Diese Angebote reichen aber bei Weitem nicht aus, so Hinz&Kunzt-Geschäftsführer Sturm: “Wir brauchen viel mehr Plätze für die oft kranken und pflegebedürftigen Menschen.”

Stadt sieht sich auf dem richtigen Weg

Laut Studie sucht nicht einmal jede:r zweite Obdachlose ein Krankenhaus, eine Ärztin oder einen Arzt auf, wenn er oder sie krank ist. Von denen, die Hilfe suchen, berichtet etwa die Hälfte von Diskriminierung oder schwer erreichbaren Angeboten, räumt die Sozialbehörde ein, die in ihrer Pressemitteilung davon spricht, dass Obdachlose „nur schwer Zugang zu Hilfe finden“. Trotzdem sagt Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer: „Die Ergebnisse der Gesundheitsbefragung überraschen uns nicht.“

Die Sozialbehörde verweist auf die Hilfsangebote in Niendorf, die bevorstehende Neuaufstellung der Straßensozialarbeit und die im September eröffneten Übergangsplätze für suchtkranke obdachlose Menschen im Münzviertel. Eine Ausweitung der Hilfsangebote findet die Behörde offenbar dennoch nicht abwegig: „Um die Lebenslage der Betroffenen jedoch spürbar zu verbessern, braucht es ergänzend weitere abgestimmte Maßnahmen und Unterstützung.“