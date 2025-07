In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte einen jungen Obdachlosen im Bahnhof Jungfernstieg angegriffen und verletzt. Die Polizei sucht Zeug:innen.

Zwischen 2:05 Uhr und 2:15 Uhr haben am 17. Juli mutmaßlich drei oder vier bislang Unbekannte einen 30-jährigen Obdachlosen in der Innenstadt überfallen. Nach Angaben der Polizei übernachtete der junge Mann in dem Verbindungsgang zwischen dem U-Bahnhof Rathaus und dem U- und S-Bahnhof Jungfernstieg. Die Gruppe habe den schlafenden Obdachlosen mehrfach unvermittelt ins Gesicht getreten und sei anschließend in unbekannte Richtung geflohen. Notfallsanitäter hätten den verletzten Obdachlosen zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht nach Zeug:innen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder anderweitig Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle melden.