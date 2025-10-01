Forscherin Anna Bindler

Armut und Kriminalität, ein „verhängnisvoller Kreislauf“

· von Benjamin Buchholz
Eine Frau in dunkelblauem Sacko lächelt freundlich in die Kamera
Anna Bindler ist Professorin für Angewandte Mikroökonomie an der Universität Potsdam und Leiterin der Abteilung Kriminalität, Arbeit und Ungleichheit am Deutschen Institut für Wirtschaft Berlin. Foto: DIW Berlin/Photothek
Ob man ein Verbrechen begeht oder ein Opfer davon wird, hat auch mit der wirtschaftlichen Lage zu tun, in der man sich befindet: Arme werden öfter Opfer oder Täter:in. Anna Bindler vom Deutschen Institut für Wirtschaft erklärt, wieso.

Hinz&Kunzt: Sie sind Ökonomie-Professorin und forschen zu Ungleichheit, Arbeit und Kriminalität. Wieso interessiert sich die Wirtschaftsforschung für Kriminalität?

Anna Bindler: Wir überlegen, welche Anreize und Fehlanreize es in der Gesellschaft gibt, die dazu führen, dass Menschen kriminell werden. Es geht um soziale und ökonomische Ungleichheit, es geht um die Frage, wer von Kriminalität betroffen ist und wie das mit ökonomischen Faktoren zusammenhängt.


