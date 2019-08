Hotelreport : Wie dieser Anwalt für Zimmermädchen kämpft

Zimmermädchen, die um ihren Lohn geprellt werden, sind meistens bei einem Reinigungsunternehmen angestellt. Der Hamburger Rechtsanwalt Reinald Berchter versucht, ihnen zu helfen. Warum das oft schwierig ist, erklärt er im Interview.

Die Hotels geben ihr unternehmerisches Risiko also an die Reinigungsfirmen weiter?

Richtig. Und die wiederum geben es regelmäßig an ihre Mitarbeiterinnen weiter. Die werden laut Arbeitsvertrag zwar mit einem festen Stundenlohn bezahlt. Tatsächlich hängt ihr Lohn aber oft von der Zahl der Zimmer ab, die sie säubern – was etwa im Vertragsanhang steht.

Oft nicht. Dass es einen Rahmentarifvertrag gibt, steht in den Arbeitsverträgen meist nicht drin. Und da viele Beschäftigte in dieser Branche des Deutschen kaum mächtig sind, erfahren sie auch nicht aus anderen Quellen, dass ihnen diese Zuschläge zustehen. Meist kommen die Menschen zu mir, weil sie eine Kündigung erhalten haben und nicht verstehen warum. Dass Zuschläge nicht gezahlt worden sind, fällt dann mir auf.

Zumindest teilweise. Oft ist es schwierig, die tatsächlichen Arbeitszeiten zu rekonstruieren, zumindest wenn Mandanten keine Stundenaufzeichnungen gemacht haben. In aller Regel kommt es zu einem Vergleich – was für die Reinigungsfirmen den Vorteil hat, dass das Arbeitsgericht kein Urteil spricht, das sie verpflichtet, Zuschläge zu zahlen. So etwas würde sich in der Firma wie ein Lauffeuer herumsprechen.