Nachgefragt : Wie die Hitze Obdachlosen zu schaffen macht

Mehr als 30 Grad in Hamburg. Das ist für jeden eine Belastung. Aber für Obdachlose besonders. Wir wollten von Dagmar (58) und Dennis (24) wissen, wie sie dieser Tage klarkommen. Die beiden Hinz&Künztler sind Mutter und Sohn und machen seit Mitte Mai in der City Platte.

Dagmar: Ja, aber trotzdem müsste man den Schlafsack zumachen. Man hat ja die privaten Sachen drinnen – und die kann man nicht so herumliegen lassen. Aber das ist viel zu heiß.

Die Temperaturen steigen auf mehr als 30 Grad: Schwerstarbeit für den Körper. Obdachlose sind von der Hitze besonders betroffen. Krankenmobil-Leiterin Annette Antkowiak appelliert deshalb an die Hamburger, mit „offenen Augen“ durch die Stadt zu gehen.

Wenn ihr seht, dass andere Obdachlose einschlafen, macht Ihr dann was?

Dagmar: Gerade wenn wir jemanden kennen, schauen wir: Bewegt sich da noch was? Wir sprechen sie auch an. Und wenn es nur „Guten Abend“ ist oder „Ist alles in Ordnung?“ Neulich haben wir gesehen, dass jemand Nasenbluten hatte …

Dennis: … das war auf meinem Verkaufsplatz. Da war ein Typ in meinem Alter mit seiner Freundin unterwegs. Der hat durch die Hitze extremes Nasenbluten bekommen. Da haben wir geschaut: Was können wir notdürftig tun? Wir haben ihm Taschentücher gegeben und einen Wickel gemacht für den Nacken. Als es nicht besser wurde, bin ich los und habe Feuchttücher geholt und eine kalte Flasche Wasser.

Vor ein paar Tagen war einer auf dem Bürgersteig total zusammengeklappt. Zwei Polizisten haben ihn angesprochen, aber der hat sich nicht bewegt. Ich weiß nicht, was war, aber es sah aus, hätte er das Wetter nicht vertragen.