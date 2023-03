Zahlen, Daten, Fakten : Wer gehört zur Demokratie?

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Nicht alle Stimmen werden in einer Demokratie gehört: Zahlen, Daten und Fakten zur Teilhabe in der Hamburger Stadtgesellschaft.

Obdachlose wählen selten

Auch Obdachlose sind in Deutschland wahlberechtigt. Wer ohne festen Wohnsitz ist, muss aber im Gegensatz zu Bürger:innen mit Meldeadresse einen Antrag stellen, um ins sogenannte Wahlberechtigtenverzeichnis aufgenommen zu werden. Eine echte Hürde: Laut Hamburger Landeswahlleiter wurden bei der vergan­genen Bürgerschaftswahl 46 Menschen auf Antrag ins Wahlberechtigtenverzeichnis aufgenommen. Darüber, wie viele Hamburger:innen keinen festen Wohnsitz haben, gibt es keine verlässlichen Daten. Laut offizieller Zählung aus dem Jahr 2018 leben aber mindestens 1910 Obdachlose in Hamburg, von denen rund ein Drittel die deutsche Staats­bürgerschaft und damit das Wahlrecht besitzt.

Quelle: Landeswahlleiter

Hängt Wählen vom Geldbeutel ab?

Bei der Bürgerschaftswahl 2020 lag die Wahlbeteiligung in Groß Flottbek mit 80 Prozent am höchsten, dicht gefolgt von Blankenese, Nien­stedten und Othmarschen. Alle vier Stadtteile gehören zu denen mit den höchsten Durchschnittseinkommen der Stadt. Am niedrigsten liegen die Jahres­einkommen hingegen im Kleinen Grasbrook und Steinwerder, auf der Veddel, in Hammerbrook und in Rothenburgsort. Hier schwankte die Wahlbeteiligung zwischen nur 43,4 Prozent (Rothenburgsort) und 55,2 Prozent (Hammerbrook). Forscher wie der Politikwissenschaftler Armin Schäfer gehen davon aus, dass die geringe Wahlbeteiligung von sozial benachteiligten Menschen mit dem Gefühl, nicht vertreten zu sein und nichts verändern zu können, zusammenhängt. Dieser Effekt sei umso stärker, desto höher die soziale Ungleichheit ist: „Setzt sich bei den Schlechtergestellten die Auffassung durch, dass sie gegenüber anderen Gruppen machtlos sind, erscheint politisches Engagement sinnlos.“

Migrationshintergrund spielt beim Engagement (fast) keine Rolle