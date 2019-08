Dehoga über Mindestlohn-Verstöße : „Was sollen die Hotelbetreiber machen?“

Welche Verantwortung trägt die Hotellerie, wenn Subunternehmer Zimmermädchen unter Mindestlohn bezahlen? Und was kann der Verband tun? Ein Streitgespräch mit Ulrike von Albedyll, Geschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Hamburg.

Aber kann man das verallgemeinern? Als das Thema 2007 das erste Mal aufkam, haben mich häufiger Hoteliers angerufen. Das ist heute nicht mehr so. Ich bin sehr eng vernetzt mit der Prüfstelle für das Gebäudereinigerhandwerk. Da hat es in all den Jahren einen Fall gegeben, in dem einer Hotelreinigungsfirma das Gütesiegel aberkannt wurde, das die Prüfstelle vergibt.