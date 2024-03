Was Regen und Wind für Obdachlose bedeuten : „Verdammt ungemütlich“

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Im vergangenen Jahr hat es an 212 von 365 Tagen in Hamburg geregnet. Wie schützen sich Menschen, die auf der Straße leben, und wie gefährlich sind Wind und Nässe für sie? Vier Obdachlose berichten.

„So ein Mist!“ Abel stapft an einem grauen Februar-Vormittag durch die Spitalerstraße. In seinen Armen trägt er nasse Klamotten, Kissen und eine Decke. In den vergangenen Tagen hat es viel geregnet. „Letzte Nacht hat es gar nicht aufgehört. Schlafen kann man da vergessen“, sagt der Obdachlose. „Das Wetter momentan ist scheiße. Alles ist nass und auch, wenn meine Platte überdacht ist, regnet es rein. Der Wind kommt ja auch noch dazu.“

Er habe seine Sachen an einem Baustellenzaun zum Trocknen aufgehängt, berichtet der 40-Jährige. Doch Männer in Warnwesten seien gekommen und hätten ihn aufgefordert, diese abzunehmen. Wer sie waren, weiß Abel nicht. „Wir passen halt nicht ins Bild“, sagt er und zuckt mit den Schultern. Ständig müsse er sich in einer Kleiderkammer neue Klamotten ­besorgen, weil seine nicht mehr trock­neten. „Regen und Wind sind echt das Schlimmste. Sogar schlimmer als Schnee.“ Er biegt in eine Seitenstraße ein und bleibt vor seiner Matratze ­unter dem Vordach einer Drogerie ­stehen. Die nassen Sachen in seinen Armen lässt er danebenfallen und setzt sich.

Um im Trockenen zu schlafen, ist Abel auch schon öfter ins Winternotprogramm gegangen. Doch das koste ihn große Überwindung. „Ich trinke jetzt seit zehn Jahren nicht, aber die stecken mich immer wieder mit Alkoholikern aufs Zimmer. Das ertrage ich nicht“, sagt er.