Rapper Disarstar aus St. Pauli : „Unsere Welt braucht eine Revolution“

Der Rapper Disarstar kritisiert den Kapitalismus und soziale Ungleichheit, und schafft es damit auf Platz eins der deutschen Hip-Hop-Charts. Ein Treffen auf St. Pauli.

Disarstar ist heute etwas ­nervös. Was vor allem da­ran liegt, dass sein Hund Tex unruhig zwischen ­seinen Beinen hin- und hertigert, während er selbst auf dieser Runde durch St. Pauli über sich, seine Musik und sein Leben sprechen soll. Er trägt eine schwarze Jogginghose, schwarze Cap, schwarze Jacke, die Leute erkennen ihn so. Vorhin eine junge Frau, die ein Foto mit ihm machen wollte, nun grüßt ihn ein älterer Herr mit grünem Mantel und grünem Hut. Der Mann lebt auf der Straße, man kennt sich von den täglichen Gassirunden über den Kiez.

Disarstar, der eigentlich Gerrit Falius heißt, lebt auf St. Pauli, seit er 17 Jahre alt ist. Mit 15 nahm ihn das Jugendamt aus seiner Familie, er zog in eine Notunterkunft, dann in ein Wohnheim. Und er begann mit der Musik, nur fand die damals keiner gut. Mit 16 Jahren veröffentlichte er seine erste EP: „Endstation“. Rund zehn Jahre später steht Disarstar mit seinem neuen Album auf Platz eins der deutschen Hip-Hop-Charts. Seine Tour ist in den meisten Städten ausverkauft, einer seiner mehr als 92.000 Follower auf Instagram gra­tuliert dem „einzigen Artisten aus Deutschland mit tiefgründiger Philosophie“. Ein anderer schreibt, endlich werde „mit Rap Klartext gesprochen“.

Und tatsächlich lässt sich seine politische Botschaft aus seinen Texten sehr konkret herauslesen.