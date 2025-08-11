Wieder hetzt US-Präsident Donald Trump gegen Obdachlose: Sie müssten Washington verlassen, kündigt er auf Social Media an.

„Die Obdachlosen müssen ausziehen, sofort“, schrieb Trump am Sonntag auf seiner Plattform Truth Social. „Wir werden euch Unterkünfte geben, aber weit weg von der Hauptstadt. Die Kriminellen müssen nicht wegziehen. Wir werden euch ins Gefängnis stecken, wo ihr hingehört“, erklärte der US-Präsident weiter. Er wolle die Hauptstadt sicherer und schöner machen.

Ein Regierungsvertreter sagte der Nachrichtenagentur Reuters, man wolle hunderte Mitglieder der Nationalgarde entsenden, um Trumps Pläne umzusetzen. Endgültig entschieden sei das noch nicht. Heute soll es im Weißen Haus eine Pressekonferenz zu dem Vorhaben geben.

Die Bürgermeisterin von Washington, die Demokratin Muriel Bowser, wies Trumps Aussagen zurück. Die Kriminalität in der Hauptstadt sei nicht gestiegen, sagte sie dem Sender MSNBC am Sonntag. Eine Polizeistatistik zeigt, dass die Gewaltkriminalität in Washington im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 26 Prozent zurückgegangen ist.

Laut Website der Hilfsorganisation Community Partnership sind in Washington aktuell 3782 Menschen obdachlos. Bereits im März hatte Trump die Räumung aller „unansehnlichen Obdachlosenlager“ in der Hauptstadt verlangt und mehrmals pro Woche Zeltsiedlungen von der Polizei räumen lassen.