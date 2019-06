Wer wird Millionär? : Tim Mälzer gewinnt bei Günther Jauch für Hinz&Kunzt

Musiker Smudo erspielte Geld für „Laut gegen Nazis“, Schauspielerin Sophia Tomalla für den Verein „Ein Herz für Kinder“. Und Promi-Koch Tim Mälzer brachte vom „Wer wird Millionär“-Promispecial 125.000 für Hinz&Kunzt und das Kinderhospiz Sternenbrücke mit nach Hamburg.

Die erste Frage war noch einfach: „Trete ich im Wald unabsichtlich auf einen Pilz, so heißt es für diesen unter Umständen…?“, wollte Moderator Günther Jauch am Montagabend vom Koch Tim Mälzer wissen. „Alle Achtung“? Oder doch „Vortrefflich“? Für Tim Mälzer war natürlich klar, was richtig ist: „Hut ab!“ Der Wortwitz gefiel dem Hamburger: „Ich liebe eure Redaktion“, sagte er lachend zu Jauch.

Auch für Hinz&Kunzt hat Mälzer etwas übrig: Das Geld, das er beim „Prominenten-Special“ von „Wer wird Millionär?“ erspielt hat, ging jeweils zur Hälfte an das Hamburger Kinderhospiz „Sternenbrücke“ und an unser Projekt. Und immerhin erspielte er satte 125.000 Euro! Fast wären es sogar 250.000 Euro geworden, aber bei der Frage welcher Hollywoodstar die höchsten Einspielergebnisse seiner Filme vorzuweisen hat, hätte Mälzer raten müssen und ging lieber auf Nummer sicher.

Hätten Sie es geschafft? Hier können Sie Tims Fragen nachspielen. Insgesamt kamen beim Promi-Special übrigens 346.000 Euro für den guten Zweck zusammen!

Tim Mälzer und Hinz&Kunzt sind alte Freunde: Er hat zum Beispiel im vergangenen Jahr in unserer KunztKüche hinterm Herd gestanden und auch beim dazugehörigen Kochbuch mitgemacht. Außerdem macht Tim seit November 2017 bei unserer Plakatkampagne mit. Danke, Tim!