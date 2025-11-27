Welches Team weiß am meisten? Im „Galopper“ in Eimsbüttel wird diese Frage an zwei Abenden pro Woche beim Kneipenquiz beantwortet.

Da liegt der Zettel mit den Antworten. Offen auf dem Tisch eines Rätselteams. „Hey, hier nicht schummeln!“, sagt einer von ihnen mit gespielter Aufregung, als jemand vorbeigeht und einen Blick riskieren will. Der Einzige, der auf alle Zettel schauen darf, ist Quizmaster Tommy Neumann. Der schlaksige 24-Jährige mit dem Oberlippenbart geht von Tisch zu Tisch. Er versucht, allen Teilnehmenden mit seinen Hinweisen Brücken auf dem Weg zur Lösung zu bauen, wie eine Lehrkraft ihren Schüler:innen während einer ungewöhnlich schweren Klassenarbeit.

Der Galopper ist aber kein Klassenzimmer. Auf den Tischen stehen Getränke und der ganze Raum duftet nach Pizza. Und die rund 40 Gäste zwischen Anfang 20 und Mitte 50 beugen sich nicht über Schulhefte, sondern spielen in neun Gruppen drei Tipprunden à zehn Fragen aus. Rund zwei Stunden lang bleiben bei „Tommy’s PubQuiz“ die Handys ausgeschaltet. Welches Wissen ist gefragt? „Wer regelmäßig Nachrichten sieht, ist gut dabei. Und wer popkulturell unterwegs ist, auch“, sagt Tommy. Er hat sich die Fragen überlegt und macht den Eindruck, diesen Abend wie seine eigene Party zu genießen.