„Wir wollen arbeiten“ : „Sie sind doch hier“

In Deutschland werden händeringend Fachkräfte gesucht. Wir haben mit Menschen aus dem Ausland gesprochen, die einspringen könnten und wollen. Doch hier zu arbeiten, wird ihnen schwer gemacht.

Make it in Germany“ lautet der Slogan, mit dem die Bundesregierung seit zehn Jahren um Fachkräfte aus dem Ausland buhlt. Die zur Kampagne gehörende Homepage ist überfrachtet mit freudestrahlenden Gesichtern von Menschen, die es geschafft haben. Der Eintritt in den Arbeitsmarkt – er wirkt hier ganz einfach. Die Realität sieht anders aus. Wir haben dringend benötigte Fachkräfte nichtdeutscher Herkunft getroffen, die lieber heute als morgen anfangen würden zu arbeiten. Doch bürokratische Hürden blockieren sie. Meist geht es um die Anerkennung von Abschlüssen, zu viel Papierkram oder fehlende Beratung. Die bietet in Hamburg das Welcome Center (HWC). Wer jetzt einen Termin braucht, bekommt ihn frühstens Anfang 2024.

Plötzlich illegal

„Ich war panisch!“, sagt Priyanka Bharti. Noch immer sitzt der 34-Jährigen die Zeit in den Knochen, in der das für sie zuständige Ausländeramt Bayreuth trotz aller Bemühungen nicht zu erreichen war. Und in der die Angst in ihr hochkroch, Deutschland verlassen zu müssen – wegen eines fehlenden „Zusatzblattes“ zu ihrer „Blue Card“. 2019 kam die Inderin aus Bangalore nach Bayreuth, um dort ihren Master in Informatik zu machen. Ihren Bachelor im Fach „Computer Sciences and Engineering“ und mehrere Jahre Berufserfahrung als Daten-Ingenieurin hatte sie da bereits vorzuweisen. Nach Ende des Studiums, 2022, fand sie einen Job in ihrer Studienstadt, wo sie bis heute mit ihrem Freund zusammenlebt. Mit der Jobzusage in der Tasche erhielt sie beim Ausländeramt die Blue Card – Arbeitserlaubnis und Aufenthaltstitel für hochqualifizierte Drittstaatsangehörige.

Doch die Jobanforderungen deckten sich nicht mit den Inhalten der Stellenausschreibung. Außerdem: Entgegen der Aussage im Vorstellungsgespräch waren gute Deutschkenntnisse nötig – Priyanka Bharti spricht „nur“ sehr gutes Englisch. Nach fünf Monaten musste sie gehen. Schleunigst begann die Informatikerin, einen neuen Job zu suchen. Denn die Blue Card wird nur für die Dauer des Arbeitsvertrages ausgestellt – plus drei Monate. Wer in den ersten zwei Jahren seinen Job wechselt, muss diesen erneut genehmigen lassen: Die Stelle muss der Qualifikation entsprechen und mindestens 45.552 Euro* brutto im Jahr einbringen.