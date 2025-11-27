Social Media

Ist das Internet noch zu retten?

· Aus Ausgabe 394 · von Jonas Fabricius-Füllner
Die Bosse der großen US-Tech-Firmen bei der Amtseinführung von Donald Trump. „Wir haben es mit einer Allianz zu tun, die bestenfalls auf den eigenen Gewinn aus ist und schlimmstenfalls ihr eigenes Weltbild durchsetzen will“, sagt Björn Staschen. Foto: Actionpress / CNP via ZUMA Press Wire / Zuma P
Die Bosse der großen US-Tech-Firmen bei der Amtseinführung von Donald Trump. „Wir haben es mit einer Allianz zu tun, die bestenfalls auf den eigenen Gewinn aus ist und schlimmstenfalls ihr eigenes Weltbild durchsetzen will“, sagt Björn Staschen. Foto: Actionpress / CNP via ZUMA Press Wire / Zuma P
Die Bosse der großen US-Tech-Firmen bei der Amtseinführung von Donald Trump. „Wir haben es mit einer Allianz zu tun, die bestenfalls auf den eigenen Gewinn aus ist und schlimmstenfalls ihr eigenes Weltbild durchsetzen will“, sagt Björn Staschen. Foto: Actionpress / CNP via ZUMA Press Wire / Zuma P
Hinz&Kunzt Randnotizen

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche:

Abmeldung via Link in der Fußzeile der Mails. Infos zum Datenschutz.

Big-Tech-Bosse wie Mark Zuckerberg und Elon Musk haben das Internet kaputt gemacht – Björn Staschen will es retten. Wie der Journalist das anstellen will.

Hinz&Kunzt: Herr Staschen, ist der große Boom der Social-Media-Plattformen schon vorbei? Die Kritik beispielsweise an X – ehemals Twitter – ist groß, und nicht nur von der Plattform melden sich zunehmend Menschen ab.

Björn Staschen: Ich glaube, die Stimmung kippt, weil immer klarer wird, was passiert. Als Facebook, Twitter & Co. angetreten sind, waren sie zunächst algorithmenfrei.


Jetzt online weiterlesen!

Diese Ausgabe für 2,80 € online kaufen und lesen.

Dauerhafter Zugriff auf alle Artikel dieser Ausgabe.

Ausgewählte Texte vorlesen lassen.

Kleiner Kauf, riesige Wirkung:
Mit dem Kauf unterstützen Sie auch ein soziales Projekt.

Ausgabe kaufen ➔ *

*

Die aktuellsten drei Ausgaben sind nur außerhalb unseres Verkaufsgebiets online erhältlich. Mehr Infos.

Digital-Abo

Jahresabo für 33,60 € Support-Abo für 60 € Keine Abo-Falle: Abo endet automatisch Nur außerhalb unseres Verkaufsgebiets

Abo abschließen ➔

Schon gekauft? Zum Login.

Verkaufsplatzkarte

An diesen Standorten können Sie unsere Hinz&Kunzt-Verkäufer:innen antreffen:

Artikel aus der Ausgabe:
Ein Smartphonebildschirm mit einem Chatverlauf: "Schöne Bescherung! Uns gibt's jetzt gedruckt und digital!" – "Testzugang im Magazin!" Im Hintergrund ein Weihnachtsmann

Gedruckt und digital

Ausgabe: 394 - Dezember 2025

Hinz&Kunzt gibt es jetzt als digitales Magazin. Im Schwerpunkt „Digitale Medien“: Wie ein Hamburger Social Media retten will und wieso eine Schule Tiktok auf dem Lehrplan hat. Außerdem: Wieso Hamburgs Obdachlose tagsüber in die Kälte müssen.

Ausgabe ansehen
Autor:in
Jonas Fabricius-Füllner
Jonas Fabricius-Füllner

Weitere Artikel zum Thema

Demokratie, Donald Trump, Social Media