Big-Tech-Bosse wie Mark Zuckerberg und Elon Musk haben das Internet kaputt gemacht – Björn Staschen will es retten. Wie der Journalist das anstellen will.

Hinz&Kunzt: Herr Staschen, ist der große Boom der Social-Media-Plattformen schon vorbei? Die Kritik beispielsweise an X – ehemals Twitter – ist groß, und nicht nur von der Plattform melden sich zunehmend Menschen ab.

Björn Staschen: Ich glaube, die Stimmung kippt, weil immer klarer wird, was passiert. Als Facebook, Twitter & Co. angetreten sind, waren sie zunächst algorithmenfrei.