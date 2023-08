Fachstellen für Wohnungsnotfälle : Sich selbst überlassen

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Sozialarbeiter:innen schlagen Alarm: Die städtischen Fachstellen für Wohnungsnotfälle kommen ihrem Auftrag nicht mehr nach. Dabei sollen sie Menschen helfen, denen Obdachlosigkeit droht.

Hinz&Künztler Norbert kam vor vier Jahren nach Hamburg, weil er einen Job suchte. Der 39-jährige Slowake wurde fündig, arbeitete als Lager- und Küchenhilfe. Nur mit einer Wohnung klappte es nicht, er schlief auf der Straße. Bis er davon hörte, dass er als EU-Bürger womöglich Anspruch auf einen Platz in einer Wohnunterkunft hat.

Dafür sind in Hamburg die „Fachstellen für Wohnungsnotfälle“ zuständig. Sie sollen Menschen vor einem Leben auf der Straße bewahren und jene, die obdachlos sind, in eine Unterkunft oder Wohnung vermitteln. Sieben bezirkliche Fachstellen gibt es in der Stadt. Eine zusätzliche Außenstelle betreut eigens Menschen ohne festen Wohnsitz, die bisher nicht hier gemeldet waren. Sie befindet sich in der Kleinen Reichenstraße. Doch davon weiß Norbert nichts. Als er fälschlicherweise in der Fachstelle des Bezirksamts Mitte vorspricht, wird er nicht an die Kleine Reichenstraße verwiesen, sondern direkt abgewimmelt: „Die Mitarbeiterin war nett, aber sie sagte gleich: ,Sie haben keine Chance.‘“

Norberts Erfahrung ist kein Einzelfall. Sozialarbeiter:innen berichten gegenüber Hinz&Kunzt sogar von unzumutbaren Zuständen in den Fachstellen. Offen äußern will sich aus Angst vor Konsequenzen kaum jemand, doch die Aussagen gleichen sich: Die Fachstellen arbeiten nicht mehr so, wie sie sollen. Eine Behördenmitarbeiterin bestätigt gegenüber Hinz&Kunzt: Offene Stellen würden monatelang nicht nachbesetzt, viele Kolleg:innen seien krank, dauernd werde umstrukturiert.