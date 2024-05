Jahrhundertfrauen : Hanne Mertens – ein Opfer der Gestapo

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Frank Kürschner-Pelkmann blickt in seiner historischen Kolumne auf das Leben von Hanne Mertens zurück.

„Es geht alles vorüber, es geht alles ­vorbei. Erst Adolf Hitler und dann die Partei.“ Das sang die Schauspielerin Hanne Mertens bei einer fröhlichen Feier mit viel Alkohol am 4. Februar 1945. Was sie nicht ahnte: Unter den Feiernden waren zwei Gestapo-Männer und die verhafteten sie am folgenden Tag. Sie wurde in das von der SS kon­trollierte Polizeigefängnis Fuhlsbüttel ein­geliefert, verhört und misshandelt. Die Nazi-Schergen zeigten ihre ganze Brutalität und die schöne Schauspielerin war ein bevorzugtes Opfer.

Geboren wurde Hanne Mertens am 13. April 1909 in Magdeburg und wuchs in Berlin auf, wo sie ein Mädchengymnasium besuchte. 1928 begann sie eine Schauspielausbildung und spielte anschließend auf verschiedenen Bühnen. Als die Nazis an die Macht kamen, hielt Mertens mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg. Über Hitler sagte sie öffentlich, er sei ein Schmieren­komödiant. 1938 ließ die Gestapo sie in ihrem Wohnort München beobachten.

1943 wechselte die Schauspielerin an das Hamburger Thalia Theater. Ihre umfangreiche Akte wurde nach Hamburg weitergeleitet und die hiesige ­Gestapo observierte sie. Das ahnte Mertens vermutlich nicht. Im Thalia Theater feierte sie Erfolge. Die Tragödie hatte zu dieser Zeit die Theater verlassen und fand im Alltagsleben statt. Der „Endkampf“ hatte begonnen, und die Nazis reagierten brutal auf Kritik. Hanne Mertens ließ sich den Mund nicht verbieten. Hätte es viele Deutsche mit diesem Mut gegeben, die ­Naziherrschaft hätte wohl sehr viel früher geendet. So aber wurde Hanne Mertens verhaftet und gequält. Man sperrte sie in eine Zelle von drei Schritt Länge und 60 Zentimeter Breite.