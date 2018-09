Seebrücke : Mehr als 10.000 Menschen demonstrieren

Für Seenotrettung und Hamburg als „sicheren Hafen“ gingen am Sonntag mehr als zehntausend Menschen auf die Straße. Die Seebrücke-Demo verlief bunt und friedlich und endete mit einem symbolischen Akt.

Großer Erfolg für die Seebrücke: Bei strahlendem Sonnenschein sind am Sonntag mehr als 10.000 Menschen in Hamburg auf die Straße gegangen. Sie protestierten gegen die Kriminalisierung von Seenotrettern und für legale Fluchtrouten.

Die Demo-Teilnehmer forderten zudem, dass Hamburg für Geflüchtete ein „sicherer Hafen“ werden soll. Während die Polizei von maximal 12.000 Teilnehmern der Großdemo sprach, schätzte die Veranstalter die Teilnehmerzahl auf 16.400.

Die Demonstration lief von den Landungsbrücken über die Budapester Straße (wo sich zahlreiche St. Pauli-Fans anschlossen) bis zum Rathausmarkt. Kirsten Fehrs, Bischöfin der evangelisch-lutherischen Nordkirche, sagte, dass sich eine „tödliche Spirale“ in Gang setze, wenn in Europa alle Häfen dicht machten. Seenotrettung sei „ein Grundgebot christlicher Seefahrt“.

„Wenn immer weniger Länder bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen, wenn am Ende jeder rettende Hafen versperrt ist – was dann? Will man die Menschen jämmerlich ersaufen lassen? Wir müssen alle dagegen aufstehen!“, Bischöfin Kirsten Fehrs auf der #demo der @SeebrückeHH

— Diakonie Hamburg (@DiakonieHH) 2. September 2018