Millionen Menschen machen jedes Jahr Urlaub in Hamburg. Der renommierte Münchner Tourismusforscher Jürgen Schmude erklärt im Interview, wieso das den meisten nicht auf die Nerven geht.

Hinz&Kunzt: Warum machen Menschen Urlaub in der Stadt, wenn es an der Küste doch so viel erholsamer ist?

Jürgen Schmude: Erholung ist längst nicht mehr das einzige ausschlaggebende Reisemotiv. Heute reisen Menschen auch für Kultur, Sport, Shopping oder Kulinarik. Es gibt auch eine große Gruppe, die es einfach liebt, in Städte zu reisen. Das hat sich in den vergangenen 20 Jahren immer stärker ausdifferenziert.