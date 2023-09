Leer stehende Bürobauten : Schlummerndes Potenzial für Wohnraum

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

2935 Wohnungen mindestens könnten allein bis 2025 in Hamburg entstehen, wenn ­leer stehende Bürogebäude zu Wohnraum umgebaut würden. Das ­er­geben Berechnungen der Firma Jones Lang LaSalle (JLL). Das Unternehmen berät Geldgebende, die in Immobilien investieren wollen. Anlage­möglichkeiten gibt es der Analyse zufolge reichlich: 691.000 Quadratmeter Bürofläche standen im zweiten Quartal dieses Jahres in Hamburg leer.

Bemerkenswert sind auch die Berechnungen zu den Umbaukosten: Diese ­liegen laut JLL durchschnittlich zwischen 1700 und 2200 Euro pro Quadratmeter – und damit deutlich unter den rund 4000 Euro, die ein Quadratmeter neu gebaute Wohnfläche 2022 in Hamburg im Schnitt kostete. Ob überhaupt und wenn ja wie viele Bürogebäude in Hamburg in den vergangenen Jahren zu Wohnraum umgebaut worden sind, wird nirgendwo erfasst. Auf Bürgerschaftsanfrage der CDU hieß es seitens der Stadt zuletzt: „Dem Senat sind in Hamburg bislang keine realisierten Projekte für die Umnutzung von Büro- zu Wohnraum bekannt, die als Modell dienen könnten.“