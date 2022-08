Sachsenwald : Im National-Park

Ein spannungsgeladener Waldfriedhof, Mühlen entlang der Schwarzen Au und das Chaiselongue, auf dem Otto von Bismarcks Doggen ruhten: ein Besuch im Geschichtsort

Sachsenwald.

Erste Frage: Was hat der Sachsenwald eigentlich mit Sachsen zu tun? „Nun, hier trafen in der Frühzeit slawische auf sächsische Stämme“, erzählt der Kulturwissenschaftler und Aumühler Nikolaj Müller-Wusterwitz, der sich im Sachsenwald östlich von Hamburg auskennt wie kaum ein Zweiter. Später dann gehörte das Gebiet den Herzögen von Sachsen-Lauenburg, fiel an die Welfen, dann an die Preußen. Der Name für das mit 6000 Hektar größte zusammenhängende Waldgebiet Schleswig-Holsteins aber blieb. Etwas mehr Nadelholz als Laubholz steht hier. Jedes Jahr werden etwa 25.000 Festmeter Holz gefällt, wobei ein Festmeter einen Kubikmeter fester Holzmasse umfasst. Zwischen den Bäumen viel Schwarz-, Rot-, Dam- und natürlich Rehwild. Seit 1750 wird systematisch Forstwirtschaft betrieben.

„Vom Sachsenwald profitierte besonders Hamburg – dank des Holzes“, sagt Müller-Wusterwitz: Über den örtlichen Fluss, die Schwarze Au, dann über die Bille wurde das geschlagene Holz elbabwärts geflößt, gerne zum Bau der Fachwerkhäuser genutzt sowie für den Schiffsbau und die damals noch hölzernen Kaianlagen. Dazu kam Holz als Brennstoff für die energiehungrige Hansestadt. Ab 1800 entdeckten die Hamburger:innen das Gebiet auch als Freizeitort. Was sich noch steigerte, als die Bahn nach Bergedorf gebaut wurde. Allein das ist eine erzählenswerte Geschichte! Denn exakt an dem Tag, an dem die Eisenbahnlinie eingeweiht werden sollte, brach in Hamburg der Große Brand aus. Die Feier wurde verschoben, die neue Bahn holte nun Feuerwehren und Hilfsmannschaften aus dem Lauenburgischen nach Hamburg und nahm auf der Rückfahrt Hamburger:innen mit, die kein Dach mehr über dem Kopf hatten.

Nächster Einschnitt: Kaiser Wilhelm I. schenkte im Juni 1871 seinem Kanzler Otto von Bismarck den gesamten Sachsenwald inklusive Jagdschloss; dafür, dass er nun Kaiser war und nicht mehr nur König: Bismarck hat alle drei der sogenannten Einigungskriege geführt und gewonnen. Er kannte sich aus mit Wald und führte ihn wie ein Unternehmen, während er in Berlin regierte; so oft es ging, kam er mit großem Tross nach Friedrichsruh. „Alles ist hier mit Bismarck verwoben“, sagt Müller-Wusterwitz. Selbstverständlich ruht Bismarck auch hier – in einem Mausoleum mit Grabkapelle.