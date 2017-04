Radio Advertising Award : Radio-Spot für Hinz&Kunzt gewinnt Preis

Gold beim diesjährigen Radio Advertising Award: Die Hamburger Agentur Kolle Rebbe gewinnt mit ihrem Funkspot für Hinz&Kunzt den ersten Preis.

Ausgezeichnet! Mit ihrem für Hinz&Kunzt produzierten Funkspot „Schicksalsschlag“ holte die Hamburger Agentur Kolle Rebbe in Zusammenarbeit mit Studio Funk Gold beim Radio Advertising Award. Der Preis wurde am 25. April in Düsseldorf verliehen.

Der Gewinner-Radio-Spot erzählt in 48 Sekunden schlaglichartig und mit Satzfragmenten die Lebensgeschichte eines Mannes, der nach einem Schicksalsschlag auf der Straße landet. Der Hörer bekommt so in kurzer Zeit eine Ahnung davon, wie schnell ein ganz normales Leben kippen kann.

Hier den Hinz&Kunzt-Spot anhören:

Die Expertenjury zeichnete die Agentur in der Kategorie „Best Brand“ aus. Hier werden besonders kreative Ideen der Markenführung und des Ausbaus einer Marke gewürdigt.

Der Kreativpreis der Radiobranche für die besten Radiospots und Audio-Ideen wird seit 2015 verliehen. Die Veranstaltung in Düsseldorf wurde von Barbara Schöneberger moderiert. Zum Wettbewerb waren alle Spots zugelassen, die vom 6.2.2016 bis 3.2.2017 erstmalig in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ausgestrahlt wurden.