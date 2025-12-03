In Wandsbek ist ein Feuer in einem Schlaflager von Obdachlosen ausgebrochen – ein Mann erlitt Verbrennungen.

Am Dienstagvormittag um 10:50 Uhr ist in Wandsbek eine Platte von Obdachlosen in Brand geraten. Wie es zum Feuer kam, konnte die Polizei noch nicht klären. Der zuständigen Abteilung für Branddelikte liegen bislang aber keine Hinweise auf eine Fremdverursachung vor, erklärte ein Polizeisprecher auf Hinz&Kunzt-Nachfrage.

Die Platte befindet sich vor einer ehemaligen Spielhalle in der Brauhausstraße. Ein 46-jähriger polnischer Obdachloser erlitt bei dem Feuer Verbrennungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Laut Polizei sollte er dort die Nacht zur Beobachtung verbringen, aktuelle Informationen zu seinem Gesundheitszustand liegen nicht vor.

Fotos des abgrebrannten Schlafplatzes sind auf Bluesky zu finden: