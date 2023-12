Mieterverein zu Hamburg : Mieter:innen sollten sich mehr wehren

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche:

In Hamburg werden immer höhere Mieten verlangt. Grundlage dafür ist der Mietenspiegel, den der Mieterverein zu Hamburg weiter anerkennt. Warum eigentlich?

Grundlage für Mieterhöhungen ist der Mietenspiegel, und der steigt. Auch, weil nur Mieterhöhungen und Neuvermietungen und keine unveränderten, oft günstigen Mieten in die Erhebung einfließen. Ein Fehler mit System?

Wenn es ein Fehler sein soll, dann ja. Denn: Als der Gesetzgeber 1975 das Miethöhegesetz verabschiedet hat, war ein System, das einen Mietanstieg nach sich zieht, gewollt. Im Gegenzug zum Verzicht auf die grundlose Kündigung der Wohnung haben Vermieter dieses Mieterhöhungssystem bekommen. Damals waren die Vorzeichen allerdings anders als heute. Viele Wohnungen waren noch in gemeinnütziger und öffentlicher Hand. Die Mieten stiegen, aber nur sehr langsam. Seit den 1990er-Jahren wurde dann nicht nur zu wenig neu gebaut, sondern es wurden ganze Wohnungsbestände privatisiert und an gewinnorientierte Unternehmen verkauft. Eine totale Fehlsteuerung mit der Folge, dass wir uns nun in dieser Wohnungsnot befinden.