Grundsteuerreform : „Mieter in Ballungsräumen werden die Verlierer sein“

Die Steuer auf Grundstücke muss neu geregelt werden, hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Wieso eine Neuregelung zu hohen Mietsteigerungen führen könnte, erklärt der Chef des Mietervereins zu Hamburg, Siegmund Chychla.

Hinz&Kunzt: Bislang wurde die Grundsteuer nach dem Grundstückswert bemessen – allerdings dem Wert vor mehr als 50 Jahren. Die meisten Bundesländer wollen die Steuer in Zukunft am aktuellen Marktwert der Immobilie bemessen. Das klingt ja erstmal sinnvoll.

Siegmund Chychla: Das klingt sinnvoll und das wäre wahrscheinlich auch gerecht. Aber sollte dieses Modell sich durchsetzen, werden alle Mieter in den Ballungsräumen, wo die Grundstückspreise in den letzten Jahren sehr stark gestiegen sind, zu den Verlierern gehören. Denn nach der Betriebskostenverordnung dürfen Eigentümer die Steuer auf Mieter umlegen. Die Hamburger Finanzbehörde hat errechnet, dass die Mieter mit einem Anstieg der Grundsteuer um 20 bis 40 Prozent rechnen müssten.

Dieses Modell ist sehr gut gegen Bodenspekulation, aber nicht gut für Mieter. Auch hier würden Mieter, die auf teuren Grundstücken in Innenstadtlagen wohnen, stärker zur Kasse gebeten werden.

Das Bodenwertverfahren ist interessant, weil damit Grundstücke unabhängig davon bewertet würden, ob ein Gebäude darauf steht oder nicht. Also würden auch Grundstücke, die aus spekulativen Gründen nicht bebaut werden, mit der gleichen Grundsteuer belegt werden wie bebaute Grundstücke. Das würde erfahrungsgemäß dazu führen, dass die Eigentümer entweder das Grundstück verkaufen oder dort selbst bauen.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher will die Grundsteuer künftig anhand der Grundstücksgröße bemessen – unabhängig davon, wo das Grundstück liegt. So könnte die Steuer auch in Metropolen „auf dem heutigen Niveau gehalten werden“. Teilen Sie diese Einschätzung?