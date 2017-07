Hilfeempfänger : Deutlich mehr Hamburger erhalten Wohngeld

Die Zahl der Wohngeldempfänger ist im vergangenen Jahr in Hamburg rasant angestiegen. Der Grund: Seit dem 1. Januar 2016 haben viel mehr Menschen Anspruch auf den monatlichen Zuschuss zur Miete.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Wohngeldempfänger in Hamburg 2016 um 43 Prozent an. Am Jahresende 2016 erhielten 13.354 Haushalte den Zuschuss. Der Anstieg dürfte hauptsächlich aus der Anfang 2016 in Kraft getretenen Änderungen im Wohngeldrecht resultieren, vermeldet das Statistikamt Nord.

Damals wurde das Haushaltseinkommen erhöht, mit dem man noch Anspruch auf die Unterstützung seiner Miet- und Nebenkosten hat. Auch die Höchstgrenzen für Miet- und Nebenkosten, die durch das Wohngeld subventioniert werden können, wurden erhöht. In Hamburg stieg der Höchstwert, der bezuschusst wird, für einen Einpersonenhaushalt von 407 Euro auf 522 Euro an. In Hamburg erhalten viele Rentner zusätzlich Wohngeld. 28 Prozent der Wohngeldempfänger sind Rentner.

„Die Anpassung des Wohngelds war überfällig“, sagt Siegmund Chychla, Vorsitzender des Mietervereins zu Hamburg. Die letzte Anhebung der Werte datiere aus dem Jahr 2009. Für Wohngeldempfänger in Hamburg ein großes Problem, denn die Mietpreise ziehen deutlich schneller an. „Als Mieterverein fordern wir eine jährliche Anpassung“, sagt Chychla. „Es kann nicht angehen, dass die Mieter wieder fast zehn Jahre auf eine Anhebung des Wohngelds warten müssen.“