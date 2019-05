Kuchenspende : Ein Stadtrundgang mit Folgen

Nachdem vier Schülerinnen des Gymnasiums Wentorf bei Hinz&Kunzt am alternativen Stadtrundgang teilgenommen hatten, dachten sie lange über Obdachlosigkeit nach. Und entschieden: Wir tun selber was!

Meret Schleisiek, Anneke Maurer, Lea Todt und Karolin Kinzl haben im vergangenen Jahr einen Stadtrundgang mit ihrer Klasse bei Hinz&Kunzt gemacht – bei unseren beiden Stadtführern Chris und Harald.

Die zwei ehemals Wohnungslosen zeigen die Stadt von einer Seite, die die meisten Hamburger und Touristen nicht kennen: Sie gehen an Plätze, wo sich Obdachlose oft aufhalten und erklären, wie der Alltag eines Obdachlosen auf der Straße aussieht.



Über viele Dinge, die sie bei der Stadtführung gehört haben, dachten die Schülerinnen des Gymnasiums Wentorf noch lange nach. Und sie wollten nicht tatenlos bleiben.

Im Januar starteten sie deshalb eine eigene Aktion: In den Pausen verkauften sie in ihrer Schule selbst gebackenen Kuchen – gegen Spende für Hinz&Kunzt. 300 Euro sind so zusammen gekommen. Wir sagen herzlichen Dank!