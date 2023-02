Armut und Gesundheit : Kopf kaputt

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Mit 30 Jahren hat sich unser Autor gefragt, warum er immer so wütend ist. Ein paar Therapien und eine Buchveröffentlichung später kennt er den Grund: Sein Aufwachsen in Armut hat ihn krank gemacht.

Menschen, die in Armut leben, sind häufiger psychisch krank, sind anfälliger für Drogenkonsum und erleiden regelmäßiger Gewalt. Das ist nicht nur durch Studien belegt, ich habe es in meiner Familie erlebt. Vor meiner Geburt saß mein Vater zweimal im Gefängnis ­wegen Dealens, nun trinkt und kifft er „nur“ noch. Meine Mutter litt an psychischen Problemen. Und häus­liche Gewalt war mir und meiner Schwester nicht fremd.

Laut dem Robert-Koch-Institut leiden in Deutschland im Laufe eines Jahres (!) 33,2 Prozent der Männer und 43,2 Prozent der Frauen in Armut an einer psychischen Störung. Das sind jeweils zehn Prozent mehr als bei Menschen mit mittlerem Einkommen.

Der wichtigste Grund dafür, dass arme Menschen öfter als der Rest der Bevölkerung zu psychischen Erkrankungen neigen, ist der Stress. Wer arm ist, bei dem läuft das Hirn heiß. Wie kriege ich den Kühlschrank gefüllt, wie das Auto repariert, warum macht die Waschmaschine komische Geräusche – was, wenn sie kaputtgeht?

Die Ebene, auf der ich mich mit dem Zusammenhang von Armut und psychischen Problemen beschäftigt habe, ist die persönliche. Ich begann, ein Buch zu schreiben. Mit der Erkenntnis, dass ich eine riesige Wut in mir trage, fing ich eine Therapie an. Schon in den ersten Stunden verstand ich, dass die Wut nur das Symptom meiner Probleme war. Es regnete Dia­gnosen: posttraumatische Belastungsstörung, Depressionen, ADHS, später eine Anpassungsstörung.