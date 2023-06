Grundstücksspekulation : Knapp 5000 nicht gebaute Wohnungen

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

4870 Wohnungen wollten große Immobilienunternehmen für Hamburg bauen. Mehr als Luft­schlösser sind diese Versprechen der vergangenen Jahre aber bis heute nicht.

Dabei befinden sich die Grundstücke für den Wohnungsbau teilweise seit mehr als zehn Jahren im Besitz der Unternehmen. Dazu zählt zum Beispiel die Fläche der ehemaligen Esso-Häuser auf St. Pauli mit 200 geplanten Wohneinheiten (WE). Auch auf dem Neuländer Quarree (400 WE) in Harburg schuf die Abrissbirne schon vor Jahren Platz für Neues. Seitdem herrscht Stillstand – wie auch im Korallusviertel (430 WE) in W­ilhelmsburg, an der Billhorner Kanalstraße (1050 WE) in Rothenburgsort, an der Barmbeker Straße (165 WE) und dem Mühlenkamp (74 WE) in Winterhude und im Ferckschen Hof (60 WE) in Volksdorf. Im Bezirk Mitte hat man die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Man sei in Gesprächen mit den Investoren, heißt es aus dem Amt. Auch für das Stuhlrohrquartier (1000 WE) in Bergedorf gibt es bereits spektakuläre Entwürfe. Noch aber läuft laut Bezirksamt das Planverfahren, „verbindliche zeitliche Vorgaben“ seien nicht möglich.