Kinderbuchlesung : Jan erzählt Schülern, wie er obdachlos wurde

Die Lesung

aus dem Kinderbuch „Ein mittelschönes Leben“ ist für dritte und vierte Klassen an Grundschulen in Hamburg geeignet. Kosten: eine Aufwandsentschädigung von 30 Euro pro Lesung zuzüglich Fahrtkosten. Bei Interesse können Sie sich an Gabriele Koch wenden unter Telefon 32 10 83 11 oder per Mail an gabriele.koch@hinzundkunzt.de