Die Hamburger Illustratorin Jutta Bauer ist tot. Hinz&Kunzt trauert um eine langjährige Unterstützerin.

Mit Jutta Bauer ist am Mittwoch eine langjährige Freundin von Hinz&Kunzt verstorben. Die Hamburger Illustratorin hat in ihren Werken oft die vielen Gesichter der Armut gezeigt und damit Vorurteile abgebaut. Für ihr Buch „Armut – Kinder fragen nach“ aus dem Jahr 2017 standen auch Hinz&Künztler:innen Portrait und beantworteten neben Promis und Politiker:innen Kinderfragen zum Thema. Schon 2008 hat sie das Hinz&Kunzt-Kinderbuch „Ein mittelschönes Leben“ von Kirsten Boie illustriert. Jutta Bauer war viele Jahre Mitglied des Hinz&Kunzt Freundeskreises.

„Jutta Bauer hat uns nicht nur als Künstlerin beeindruckt und beschenkt, sondern auch als Mensch“, sagt Gabriele Koch vom Hinz&Kunzt-Spendenmarketing. „Sie stand ohne Wenn und Aber an der Seite der Menschen, die sonst oft übersehen werden. Sie hat hingeschaut und dann mit dem Zeichenstift wunderbare Kommentare zur Realität geschaffen. Die Gespräche mit Jutta Bauer, ihre Offenheit und ihre Gastfreundschaft habe ich sehr geschätzt. Ich werde sie vermissen.“

Bauer starb nach Angaben des Carlsen-Verlags am 10. September im Alter von 70 Jahren unerwartet in Schwerin an den Folgen eines allergischen Schocks. „Die Welt verliert mit Jutta Bauer eine große Bilderzählerin, die sich stets einen kritischen und doch humorvollen Blick auf die Menschen behielt, und eine Frau, die soziales, kulturelles und gesellschaftspolitisches Engagement lebte“, heißt es vom Verlag. Für ihr Schaffen wurde Jutta Bauer vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis für ihr Lebenswerk und mit dem Hans Christian Andersen-Preis, der bedeutendsten internationalen Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur.