Hinz&Kunzt gibt es jetzt auch als digitales Magazin. In Hamburg und Umgebung auf der Straße erhältlich, überall sonst über unsere Homepage. Ein Meilenstein in der Hinz&Kunzt-Geschichte.

Dank „Hinz&Kunzt digital“ steht Leser:innen ab Donnerstag unser Straßenmagazin auch online zur Verfügung. Das Magazin wird nun sowohl als Print- wie auch als digitale Ausgabe direkt bei den Verkäufer:innen angeboten. Der digitale Kauf ist in Hamburg ausschließlich über das Smartphone und über das bereits erprobte Bezahlungssystem Hinz&Pay möglich.

Damit gehen wir einen weiteren Schritt in die digitale Zukunft und bleiben dabei eng mit unseren Verkäufer:innen verbunden. Weiterhin gehen alle Einnahmen wie bisher direkt an die Verkäufer:innen und die Organisation.

Hinz&Kunzt ist jetzt weltweit lesbar

Auch für Interessierte außerhalb des Großraum Hamburgs haben wir ein digitales Angebot: Über unsere Webseite können sie die Magazine schon jetzt auch direkt online kaufen oder sogar ein Abo abschließen. Ältere Ausgaben sind auch für Menschen aus unserem Verkaufsgebiets online erhältlich. Die Einnahmen aus dem Onlineverkauf fließen in die Finanzierung unseres sozialen Projekts.

Vorteile für Verkäufer:innen

Für die Verkäufer:innen bringen Hinz&Pay und die digitale Ausgabe viele Vorteile mit sich: Sie vermeiden Schlepperei, Fahrzeit und Fahrtkosten und müssen kein Bargeld haben, denn Kauf bzw. die Vorfinanzierung der Magazine sind nicht mehr nötig. Auch die Weitergabe an Personen ohne Verkaufslizenz, die Hinz&Kunzt zu schaffen macht, ist bei der digitalen Ausgabe nicht möglich. Im Dezember und Januar können die Verkäufer:innen von jeder digitalen Ausgabe 2,10 Cent statt 1,40 Euro behalten. Jeder Kauf hilft also doppelt.

Persönlich und trotzdem digital

Nach der Einführung von Hinz&Pay ist Hinz&Kunzt digital der zweite Schritt in unsere digitale Zukunft. „Immer mehr Menschen haben kein Bargeld dabei und Verkäufer:innen konnten bisher keine andere Zahlweise anbieten. Jetzt bauen wir unser digitales Angebot gezielt aus, ohne das persönliche Engagement aus den Augen zu verlieren“, sagt unser Geschäftsführer Jörn Sturm. „Hinz&Kunzt digital ist das erste Straßenmagazin, das man persönlich und trotzdem digital kaufen kann. Damit wollen wir neue Zielgruppen erreichen und besonders jüngere und digital-affine Leser:innen gewinnen.“