Heiligabend : Hier können Obdachlose Weihnachten feiern

Festessen, Feiern, Bescherung – mehrere Hamburger Einrichtungen machen das zu Weihnachten auch für obdachlose und arme Menschen möglich.

Eine schöne Tradition in Hamburg ist, dass es auch für Obdachlose an Heiligabend Feiern und Bescherungen gibt: Los geht es dieses Jahr um 11 Uhr im Hofbräuhaus am Speersort 1. Zum 13. Mal sorgt der Brüder Teresa Strassenhilfe e.V. für ein weihnachtliches Festessen mit Gans, Rotkohl und Klößen. Platz ist für 700 Menschen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Zum Abschied gibt es Taschen mit Hygieneartikeln, Riegeln und Mützen.

Das Diakonie-Zentrum für Wohnungslose lädt zu einer Andacht mit Musik und einem Weihnachtsessen ein. Die rund 80 Plätze sind allerdings bereits belegt. Noch ausreichend Platz ist in der Tagesaufenthaltsstätte Alimaus auf St. Pauli. Dort gibt es am 24. Dezember gleich zwei Festessen, um allen gerecht zu werden: um 13 Uhr und um 15.30 Uhr. Serviert werden Wildgulasch und eine vegetarische Variante. Anmelden kann man sich vor Ort am Nobistor 42.

Der Mitternachtsbus der Diakonie ist an den Weihnachtsfeiertagen wie üblich unterwegs und versorgt Obdachlose auf ihren Platten mit dem Nötigsten. Auch der Duschbus von GoBanyo und das Sonnenscheincafé für Menschen ohne festen Wohnsitz in der Kleinen Reinstraße 11 in Ottensen sind wie gewohnt geöffnet. Auch „DeinTopf“ in der Holstenstraße 30 bietet Programm. Von 13 bis 16 Uhr gibt es wie gewohnt eine Essensausgabe – dieses Mal aber mit einer „Weihnachtsüberraschung“.

Bei Hinz&Kunzt blieben in der Vergangenheit an Heiligabend die Türen zu. Das ändert sich dieses Jahr. Von 10 bis 13 Uhr gibt es ein Frühstück für alle Hinz&Kunzt-Verkäufer:innen. Für die Obdachlosen im Winternotprogramm bietet wiederum der ehrenamtliche Förderverein wie in den Vorjahren Kartoffelsalat mit vegetarischen und Geflügel-Wiener Würstchen sowie einen Nachtisch an. Geöffnet ist ab 17 Uhr.

Im Schrødingers, in der Schröderstiftstraße 7 im Schanzenpark, findet auch in diesem Jahr wieder die Aktion „Liebe in Schleifen“ statt. Am 24. Dezember zwischen 12 und 15 Uhr geben Helfende ein Festessen zum Mitnehmen sowie Lebensmittelbeutel, Hygieneartikel und Geschenke für Kinder aus. Auch TV-Koch Tim Mälzer ist wieder dabei und verteilt heiße Suppe aus der Gulaschkanone. Die Hamburger Tiertafel gibt vor Ort Tierfutter- und Sachspenden aus.