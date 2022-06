Festivalsaison : Hanseatic Help sammelt Schlafsäcke für Obdachlose

Der Hamburger Verein Hanseatic Help ist in diesem Jahr auf Festivals unterwegs. Dort sammeln Freiwillige zurückgelassene Zelte, Schlafsäcke und Isomatten für Obdachlose.

Der Sommer ist nicht nur Festival-, sondern auch Müllsaison. Denn viele Besucher:innen lassen ihre Zelte, Schlafsäcke und Isomatten vor Ort zurück – obwohl die oftmals noch in gutem Zustand sind. Der Hamburger Verein Hanseatic Help macht aus dem Ärgernis nun eine Tugend.

Freiwillige sammeln das Campingequipment auf dem Festivalgelände ein. Im Anschluss reinigt Hanseatic Help die Zelte, Schlafsäcke und Isomatten, um sie dann an hilfsbedürftige Menschen weiterzugeben. Das Motto: #NachSommerKommtKalt

Den Auftakt machte Haneatic Help am vergangenen Wochenende auf dem Hurricane Festival. Rund 100 Schlafsäcke, 140 Zelte und 60 Isomatten haben die Freiwilligen dort eingesammelt. „Mit unserer Aktion konnten wir etwas zur Müllvermeidung beitragen und gleichzeitig wertvolle Hilfsgüter für unsere soziale Arbeit sammeln“, sagt Janina Frauendiener von Hanceatic Help. Ab dem 21. Juli geht die Aktion beim Deichbrandfestival in die zweite Runde.