Hamburger Obdachlose

Audio IconWo schläfst du im Winter?

· Aus Ausgabe 394 · von Luca Wiggers
Marian kann sein Glück kaum fassen: Der Obdachlose hat ein Zimmer im Winterprogramm von Hinz&Kunzt gefunden. Foto: Imke Lass
Winternotprogramm, Zelt oder Auto? Wir haben Hinz&Kunzt-Verkäufer gefragt, wie sie die kalte Jahreszeit überstehen wollen - und wieso.

Auch in diesem Jahr bietet die Stadt Obdachlosen in der Nacht Schutz im Winternotprogramm. 700 Schlafplätze in Mehrbettzimmern stehen seit Anfang November in zwei Unterkünften bereit – in einem ehemaligen Hotel in Moorfleet und in einem umgebauten Bürohaus in Hammerbrook. 110 Plätze sind bereits von Menschen belegt gewesen, die besonders alt oder krank sind. Sie haben das ganze Jahr in dem Gebäude in Hammerbrook verbracht und dürfen auch im Winter tagsüber bleiben.

Alle anderen Obdachlosen müssen die Unterkünfte jeden Morgen um 9.30 Uhr verlassen und dürfen erst abends wiederkommen. Anders läuft es in den Wohncontainern, die auf dem Gelände von Hochschulen und Kirchengemeinden aufgestellt werden. Dort gibt es in diesem Jahr 95 Plätze. 31 Frauen, 56 Männer und 8 Paare können so den Winter über ganztags ihre Tür hinter sich schließen und etwas zur Ruhe kommen.


Autor:in
Luca Wiggers
Luca Wiggers
1999 in Hannover geboren, hat dort Germanistik und Anglistik studiert und ist Anfang 2022 nach Hamburg gezogen. Seit Juni 2023 Volontärin bei Hinz&Kunzt.

