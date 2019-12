Sea-Eye-Vorsitzender Gorden Isler: : Hamburg soll Führungsrolle bei der Seenotrettung übernehmen

Nach Tagen der Unklarheit konnte am Mittwoch das Rettungsschiff „Alan Kurdi“ des Vereins „Sea-Eye“ auf Sizilien anlegen. Mehrere EU-Länder, darunter Deutschland, haben sich zuvor verständigt, die Geretteten von Bord aufzunehmen. Für unsere Dezemberausgabe haben wir mit dem Sea-Eye-Vorsitzenden gesprochen.

Gorden Isler: In Hamburg leben viele unserer Mitglieder, aber auch Seeleute und Crewmitglieder. Eigentlich ist immer jemand aus Hamburg an Bord. Hamburg ist nun einmal eine Seefahrerstadt. Ein anderer wichtiger Punkt: In Hamburg sitzt das Bundesamt für Seeschifffahrt, die Dienststelle Schiffsicherheit und auch der Interna­tionale Seegerichtshof. Außerdem gibt es in Hamburg viel Unterstützung. Aus der Zivilgesellschaft, aber auch aus dem Rathaus und von den Behörden.

Ich wünsche mir eine Bürgermeisterin oder einen Bürgermeister, der ganz klar zum Völkerrecht und zu den Menschenrechten steht und sagt: „Wir haben eine alte Seefahrertradition, ein Verständnis von Seenotrettung und stehen zu den zivilen Seenotrettern.“ Das könnte man durch finanzielle Unterstützung machen, aber auch durch die zusätzliche Aufnahme von aus Seenot geretteten Menschen. Da ist Hamburg immer ganz ruhig und still. Ich würde mir wünschen, dass Hamburg in diesen Bereichen eine Führungsrolle übernimmt. Es reicht nicht, sich solidarisch zu erklären, man muss auch etwas tun.

Hamburg ist das einzige Bundesland, das die NGOs ins Rathaus einlädt und mit uns spricht, sich erkundigt, nachfragt. Also nicht über, sondern mit Seenotrettern spricht und auch gemeinsam mit uns die rechtlichen Themen abklopft und versucht, Netzwerke herzustellen. Hamburg ist aber auch das erste Bundesland, das Gelder in die Hand genommen und gesagt hat: „Seenotrettung muss auch bezahlt werden.“ Das ist total wichtig. Denn Haltung allein reicht nicht aus.

Dass deutsche Rettungskräfte mit Waffen bedroht wurde, das ist erst mal an den Leuten vorbeigegangen. Erst nach einigen Tagen hat dann etwas Berichterstattung stattgefunden. Die Ermittlungen in dem Fall hat mittlerweile die Bundespolizei See übernommen. Je nachdem, was diese Ermittlungen ergeben, wird das Verfahren dann aber bei der Hamburger Staatsanwaltschaft landen. Die ist nämlich erst einmal zuständig für Vorfälle in internationalen Gewässern.