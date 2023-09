Kemal-Altun-Platz : Denkmal für einen Guten

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Auf dem Ottenser Kemal-Altun-Platz zeigt ein farbenprächtiges Graffito einen Mann. Wer war er? Wie kam es zu dem Bild? Und warum wird es von niemandem angetastet? Eine Spurensuche.

Letzte Sonnenstrahlen streifen den Kemal-Altun-Platz. Auf den noch warmen Steintreppen sitzen etliche Menschen. Manche trinken etwas, andere haben ihr Abendessen mitgebracht. Wie die Familie: Vater, Mutter, zwei Kinder. Als der Vater bemerkt, dass sein Sohn den Mann auf der Graffiti-Wand, die das Basketball-Feld begrenzt, sehr genau betrachtet, sagt er: „Das war Yemi. Ein ganz Netter.“ Habe in der Kita ­ge­arbeitet, in der seine Schwester war. Und ja, leider: Er sei nicht mehr am ­Leben. Der Junge nickt. Nimmt sich seinen Basketball. Dribbelt, wirft auf den Korb, wirft daneben; dribbelt, ­versucht es erneut.

Will man mehr über den Mann auf dem Bild wissen, holt man am besten Deutschman dazu, einfach nur Deutschman, das reiche. Kumpel von Yemi, Freund, seit sie zwölf Jahre alt ­waren; auch zusammengewohnt hat er mit ihm, dem Musiker, Rapper und Sozialarbeiter. „Yemi hatte Tischler gelernt, aber mit dunkler Hautfarbe war das auf dem Bau damals kein Vergnügen“, sagt Deutschman. „Wir sind Straßenjungs, wir sind aus Altona und von mir bitte keine Fotos“, sagt er noch. Dann streckt er die Brust raus, zeigt aufs Bild und sagt: „Wichtig war ihm das ­Soziale; schreib das bitte!“

Ortswechsel: Lars Döscher öffnet die Tür zum „HausDrei“, dem Stadtteilkulturzentrum in Altona-Altstadt, drumherum liegt der August-Lütgens-Park. Döscher kam hierher, als im Sommer 2013 im Viertel die Luft brannte: Um Platz für die Erweiterung einer Schule und für ein neues Hallenbad zu schaffen, wurde der benachbarte Kunst­rasenplatz abgebaut – tagsüber und teils bis in die Nacht Treffpunkt vieler Jugendlicher und junger Erwachsener. Es gibt spontane Demos, es gibt Reibereien, es gibt ­Ärger. Die Polizei kontrolliert, nimmt fest. Immer wieder schaukelt sich die Situation hoch. Anwoh­ner:in­nen engagieren sich; ­wollen, dass man sich um die jungen Menschen kümmert. Die Türkische Gemeinde schaltet sich ein, organisiert ein Nachbarschaftstreffen.